Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről – cikkünk frissül

„Elindultunk az utóbbi évek legfontosabb tárgyalására. 6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa a tét” – közölte az EB-elnökkel esedékes találkozó előtt a Facebookon Magyar Péter. A kormányfő a kora délutáni tárgyalás elején átadja az Európai Bizottság elnökének Magyarország hívatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is, a találkozó utánra pedig tájékoztatást ígért. Magyar Péter a közösségi oldalán még korábban arról írt, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a „hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

Ursula von der Leyen: a demokrácia útjára léptek a magyarok

A tájékoztatón Ursula von der Leyen kijelentette, április 12-én a magyar emberek a demokráciát választották, és már most érezhetők a komoly változások, Magyar Pétert pedig „kedves Péternek” nevezte, megköszönte, hogy visszakerült a Parlament homlokzatára az EU-zászló. Kiemelte még a kormány gyors és határozott előrelépéseit a gazdaság előrelendítéséért, a korrupció visszaszorításáért és a jogállamiság érvényesüléséért.

A tárgyalások során áttekintették a strukturális reformokat, amelyek a korrupció elleni harchoz szükségesek. Beszéltek a befagyasztott uniós pénzekről is, a csalások megelőzéséről is, ahogy a kekvarendszer „kivezetéséről” is; ismert, erről Magyar Péter korábban úgy beszélt, hogy teljes átalakítás szükséges, nem feltétlenül eltörlés.

Az Európai Bizottság elnöke ezt követően azokat a területeket sorolta, ahová koncentrálnak a felek, ezeket mind reformok kell, hogy illessék, a jogállamiságtól egészen a közlekedésig.

A kohéziós alapok témájában a szupermérföldkövekre mutatott, e tárgykörben 4,2 milliárd euró szabadulhat fel Magyarország számára.

