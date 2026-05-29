Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendõ miniszterelnökét (b) fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/AP pool/Geert Vanden Wijngaert

Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről – cikkünk frissül

Az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Magyar Péter ígérete szerint egy politikai megállapodásról tartanak beszámolót az Ursula von der Leyennel folytatott megbeszélést követően. Cikkünk frissül, tartson velünk!

„Elindultunk az utóbbi évek legfontosabb tárgyalására. 6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa a tét” – közölte az EB-elnökkel esedékes találkozó előtt a Facebookon Magyar Péter. A kormányfő a kora délutáni tárgyalás elején átadja az Európai Bizottság elnökének Magyarország hívatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is, a találkozó utánra pedig tájékoztatást ígért. Magyar Péter a közösségi oldalán még korábban arról írt, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a „hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

Ursula von der Leyen: a demokrácia útjára léptek a magyarok

A tájékoztatón Ursula von der Leyen kijelentette, április 12-én a magyar emberek a demokráciát választották, és már most érezhetők a komoly változások, Magyar Pétert pedig „kedves Péternek” nevezte, megköszönte, hogy visszakerült a Parlament homlokzatára az EU-zászló. Kiemelte még a kormány gyors és határozott előrelépéseit a gazdaság előrelendítéséért, a korrupció visszaszorításáért és a jogállamiság érvényesüléséért.

A tárgyalások során áttekintették a strukturális reformokat, amelyek a korrupció elleni harchoz szükségesek. Beszéltek a befagyasztott uniós pénzekről is, a csalások megelőzéséről is, ahogy a kekvarendszer „kivezetéséről” is; ismert, erről Magyar Péter korábban úgy beszélt, hogy teljes átalakítás szükséges, nem feltétlenül eltörlés.

Az Európai Bizottság elnöke ezt követően azokat a területeket sorolta, ahová koncentrálnak a felek, ezeket mind reformok kell, hogy illessék, a jogállamiságtól egészen a közlekedésig.

A kohéziós alapok témájában a szupermérföldkövekre mutatott, e tárgykörben 4,2 milliárd euró szabadulhat fel Magyarország számára.

Cikkünk frissül.

Elkezdődött a fontos brüsszeli sajtótájékoztató, máris mozdul a forint

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. Hamarosan fontos bejelentések várhatóak az uniós pénzekkel kapcsolatban. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama.

Hétszeresére nőtt a számuk egyetlen év alatt: erre az új trükkre esküsznek a nyaralni induló magyarok

A magyarok utazási szokásait egyre inkább a mesterséges intelligencia, a tudatos pénzügyi tervezés és a digitális fizetési megoldások formálják.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

2026. május 29. 13:55
Emlékeztető – Érdekes kommentet írt Magyar Péter Sulyok Tamás posztja alá
