Nagy a baj a debreceni BMW-vel, visszahívják az új iX3-asokat

Alig indult el a BMW új korszakát jelképező iX3 gyártása Debrecenben, a vállalat máris visszahívást indított néhány autó miatt. A probléma elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban komoly biztonsági kockázatot hordozhat: bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet – írja a vg.hu.

A német közlekedési hatóság, a KBA információi szerit összesen 145 darab iX3-ast kell visszahívni világszerte, Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltőelektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését.

Csakhogy hibás működés esetén az autó karosszériájában is elektromos feszültség jelenhet meg, és aki ilyenkor az autóhoz ér, azt megütheti az áram.

A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.

Az autógyártó a saját rutinellenőrzése során fedezte fel a hibát. A német Bimmer Today szerint a gyártó azonnal reagált, és ideiglenesen leállította az érintett autók átadását is. Azok a járművek, amelyek már megérkeztek a kereskedésekbe, csak a javítás után kerülhetnek az ügyfelekhez. A megoldás a hibás töltőelektronika cseréje lesz, a tulajdonosok értesítése pedig már folyamatban van.

Tény, hogy csak nagyon kevés autót érint a probléma, a történtek mégis érzékenyen érintik a céget, hiszen az egyik legfontosabb új modellről van szó.

A modellt a debreceni gyárban készítik, ahol már két műszakban zajlik a gyártás. A csúcsváltozat, az iX3 50 xDrive 345 kilowatt teljesítményt és akár 805 kilométeres hatótávot kínál, míg az új hátsókerék-hajtású iX3 40 akár 635 kilométer megtételére lehet képes egy feltöltéssel.

A Debrecenben készülő BMW iX3 március eleje óta már az európai márkakereskedésekben is megjelent, az amerikai piacon pedig 2026 nyarán indulhat az értékesítés. A modell közben tekintélyes szakmai elismeréseket is begyűjtött: megkapta az Év Magyar Autója 2026 díjat, emellett elnyerte a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója címet is.