2026. május 29. péntek Magdolna
Egy BMW iX3 egy fehér fénnyel megvilágított raktárban vagy garázsban.
Nyitókép: Unsplash

Nagy a baj a debreceni BMW-vel, visszahívják az új iX3-asokat

Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott iX3-as BMW-k átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták: áramütés veszélye fenyegeti a használókat.

Alig indult el a BMW új korszakát jelképező iX3 gyártása Debrecenben, a vállalat máris visszahívást indított néhány autó miatt. A probléma elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban komoly biztonsági kockázatot hordozhat: bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet – írja a vg.hu.

A német közlekedési hatóság, a KBA információi szerit összesen 145 darab iX3-ast kell visszahívni világszerte, Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltőelektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését.

Csakhogy hibás működés esetén az autó karosszériájában is elektromos feszültség jelenhet meg, és aki ilyenkor az autóhoz ér, azt megütheti az áram.

A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.

Az autógyártó a saját rutinellenőrzése során fedezte fel a hibát. A német Bimmer Today szerint a gyártó azonnal reagált, és ideiglenesen leállította az érintett autók átadását is. Azok a járművek, amelyek már megérkeztek a kereskedésekbe, csak a javítás után kerülhetnek az ügyfelekhez. A megoldás a hibás töltőelektronika cseréje lesz, a tulajdonosok értesítése pedig már folyamatban van.

Tény, hogy csak nagyon kevés autót érint a probléma, a történtek mégis érzékenyen érintik a céget, hiszen az egyik legfontosabb új modellről van szó.

A modellt a debreceni gyárban készítik, ahol már két műszakban zajlik a gyártás. A csúcsváltozat, az iX3 50 xDrive 345 kilowatt teljesítményt és akár 805 kilométeres hatótávot kínál, míg az új hátsókerék-hajtású iX3 40 akár 635 kilométer megtételére lehet képes egy feltöltéssel.

A Debrecenben készülő BMW iX3 március eleje óta már az európai márkakereskedésekben is megjelent, az amerikai piacon pedig 2026 nyarán indulhat az értékesítés. A modell közben tekintélyes szakmai elismeréseket is begyűjtött: megkapta az Év Magyar Autója 2026 díjat, emellett elnyerte a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója címet is.

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, ez a magyar éves költségvetés 13 százaléka; az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Ursula von der Leyen tényként jelentette ki, hogy Magyarország megszünteti a kekvákat, ami egyet jelent az egyetemi reform előző kormány által vitt programjának eltörlésével.
Újraválasztották Vinnai Balázst az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége élére

Csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a beszámolókat, és a szövetség elnökének újraválasztották Vinnai Balázst.

Brutális összeget kaszált Köllő Babett cége: elképesztő, mennyi pénzt vitt haza idén a műsorvezető

A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett egy év alatt.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

