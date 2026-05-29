Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor

Orbán Viktort a PSG–Arsenal találkozóra meghívta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), Magyar Péter pedig mint a házigazda ország miniszterelnöke is ott lenne, de őt is meghívta az UEFA az év egyik legfontosabb meccsére.

A Blikk rákérdezett mindkét politikusnál arra, hogy ott lesznek-e a szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésen.

Magyar Péter Aleksander Ceferin UEFA-, illetve Csányi Sándor MLSZ-elnök mellett ül majd, és velük együtt nézi meg a mérkőzést – válaszolta Szondi Vanda kormányszóvivő. Arra a kérdésre, hogy kinek drukkol a miniszterelnök, a szóvivő kitérő választ adott azzal, hogy közölte, Magyar Péter a Fradinak és a AC Milannak szurkol.

Szűkszavú volt Orbán Viktor is, aki úgy reagált, hogy „ott leszek”. Arra a kérdésre, hogy kinek drukkol, az lap szerint az előre borítékolható választ adta: „Hajrá, Puskás!”.

Vagyis a két politikus szombaton hosszú idő után lesz újra közös rendezvényen. Az akkor még miniszterelnök Orbán Viktor és Magyar Péter legutóbb 2024. október 9-én találkozott személyesen Strasbourgban, az Európai Parlament üléstermében. Akkor kezet is fogtak egymással.