ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.14
usd:
304.35
bux:
132643.79
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Puskás Aréna 2024. május 22-én. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága ezen a napon meghozott döntése szerint Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor

Infostart

Az előző kormányzat és a volt miniszterelnök is sokat tett azért, hogy a Puskás Arénában lehessen megrendezni május 30-án a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt.

Orbán Viktort a PSG–Arsenal találkozóra meghívta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), Magyar Péter pedig mint a házigazda ország miniszterelnöke is ott lenne, de őt is meghívta az UEFA az év egyik legfontosabb meccsére.

A Blikk rákérdezett mindkét politikusnál arra, hogy ott lesznek-e a szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésen.

Magyar Péter Aleksander Ceferin UEFA-, illetve Csányi Sándor MLSZ-elnök mellett ül majd, és velük együtt nézi meg a mérkőzést – válaszolta Szondi Vanda kormányszóvivő. Arra a kérdésre, hogy kinek drukkol a miniszterelnök, a szóvivő kitérő választ adott azzal, hogy közölte, Magyar Péter a Fradinak és a AC Milannak szurkol.

Szűkszavú volt Orbán Viktor is, aki úgy reagált, hogy „ott leszek”. Arra a kérdésre, hogy kinek drukkol, az lap szerint az előre borítékolható választ adta: „Hajrá, Puskás!”.

Vagyis a két politikus szombaton hosszú idő után lesz újra közös rendezvényen. Az akkor még miniszterelnök Orbán Viktor és Magyar Péter legutóbb 2024. október 9-én találkozott személyesen Strasbourgban, az Európai Parlament üléstermében. Akkor kezet is fogtak egymással.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor

labdarúgás

orbán viktor

politika

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?

Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?
Volkswagen: 35 ezer. Bosch: 22 ezer. ZF: 14 ezer. ThyssenKrupp: 11 ezer. A német ipar leépítési hulláma nem elszigetelt vállalati döntések sorozata, hanem annak jele, hogy az olcsó energiára, prémium autógyártásra, erős beszállítói láncokra és kínai keresletre épülő modell egyszerre több ponton is megsérült.
VIDEÓ
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy kapacitású, akár több tízezer szívásos elektromos cigaretták töltőfolyadékában idővel több mérgező vegyület halmozódik fel, mint a frissen üzembe helyezett vape-ekben, ami komoly kockázatot jelenthet az azokat használók egészségére nézve - írja az Eurekalert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 11:42
8000 diák jövője nem pártpolitika – üzenték az MCC-s diákok
2026. május 29. 11:30
Feljelentés a Balásy-ügyben, elkezdődött a nyomozás
×
×