Moszkva komoly lépésre kényszerült a folyamatos ukrán támadások miatt – videó

Az oroszok új generációs légvédelmi rendszereket kezdtek telepíteni moszkvai épületek tetejére. Mindez egy felvételből derül ki, amelyet Massimo Frantarelli katonai elemző és a Militarnij ukrán védelmi portál is megosztott. A videón egy orosz Mi–26-os szállítóhelikopter látható, amint egy Pancir–SZMD–E légvédelmi rendszert helyez el az észak-moszkvai Nordstar Tower üzletközpont tetején – írja a Portfolio.

Ez a légvédelmi rendszer a korábbi, kis hatótávolságú Pancir–Sz1 továbbfejlesztett változata. A Pancir–SZMD–E-t drónok és kisebb légi célok elhárítására tervezték, és elődjével ellentétben nem rendelkezik 30 milliméteres gépágyúkkal.

A fegyverrendszer kétféle rakétával van felszerelve: a hagyományos 95Ja6 típusú rakéták hatótávolsága eléri a 20 kilométert, míg a kisebb méretű TKB–1055 rakéták kifejezetten kis méretű drónok megsemmisítésére szolgálnak. A radarrendszer egy aktív fázis vezérelt felderítő radarból és egy milliméteres hullámsávú tűzvezető radarból áll, amelyek akár 24 kilométeres távolságból is képesek észlelni a célpontokat.

Az oroszok azután kezdtek el Pancir rendszereket elhelyezni moszkvai épületek tetejére, hogy 2023-ban ukrán drónok érték el az orosz fővárost. A Militarnij becslései szerint tavaly több mint 40 Pancir–Sz1 rendszert helyeztek üzembe Moszkva térségében, így

a 2023 óta a főváros védelmére telepített légvédelmi rendszerek összesített száma mára meghaladja a százat.

A fejlesztések hátterében Ukrajna fokozódó mélységi csapásmérő tevékenysége áll. Az ukrán fegyveres erők az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban mértek csapásokat oroszországi katonai, ipari és energetikai célpontokra.