ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.07
usd:
303.78
bux:
134165.56
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Anton Petrus

Moszkva komoly lépésre kényszerült a folyamatos ukrán támadások miatt – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az orosz főváros védelmére telepített légvédelmi rendszerek összesített száma már meghaladja a százat.

Az oroszok új generációs légvédelmi rendszereket kezdtek telepíteni moszkvai épületek tetejére. Mindez egy felvételből derül ki, amelyet Massimo Frantarelli katonai elemző és a Militarnij ukrán védelmi portál is megosztott. A videón egy orosz Mi–26-os szállítóhelikopter látható, amint egy Pancir–SZMD–E légvédelmi rendszert helyez el az észak-moszkvai Nordstar Tower üzletközpont tetején – írja a Portfolio.

Ez a légvédelmi rendszer a korábbi, kis hatótávolságú Pancir–Sz1 továbbfejlesztett változata. A Pancir–SZMD–E-t drónok és kisebb légi célok elhárítására tervezték, és elődjével ellentétben nem rendelkezik 30 milliméteres gépágyúkkal.

A fegyverrendszer kétféle rakétával van felszerelve: a hagyományos 95Ja6 típusú rakéták hatótávolsága eléri a 20 kilométert, míg a kisebb méretű TKB–1055 rakéták kifejezetten kis méretű drónok megsemmisítésére szolgálnak. A radarrendszer egy aktív fázis vezérelt felderítő radarból és egy milliméteres hullámsávú tűzvezető radarból áll, amelyek akár 24 kilométeres távolságból is képesek észlelni a célpontokat.

Az oroszok azután kezdtek el Pancir rendszereket elhelyezni moszkvai épületek tetejére, hogy 2023-ban ukrán drónok érték el az orosz fővárost. A Militarnij becslései szerint tavaly több mint 40 Pancir–Sz1 rendszert helyeztek üzembe Moszkva térségében, így

a 2023 óta a főváros védelmére telepített légvédelmi rendszerek összesített száma mára meghaladja a százat.

A fejlesztések hátterében Ukrajna fokozódó mélységi csapásmérő tevékenysége áll. Az ukrán fegyveres erők az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban mértek csapásokat oroszországi katonai, ipari és energetikai célpontokra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Moszkva komoly lépésre kényszerült a folyamatos ukrán támadások miatt – videó

oroszország

moszkva

telepítés

helikopter

légvédelmi rendszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

Történelmi pillanatnak nevezte a Tisza Párt új fővárosi frakcióvezetője, hogy az áprilisi választás után először ült össze a Fővárosi Közgyűlés. Orbán Árpád szerint itt az ideje, hogy a főváros kilépjen az áldozati szerepből. A főpolgármester szerint ez nem egy szerep volt, míg a Fidesz arra szólította fel a Tiszát, hogy végre vegyen részt a főváros irányításában.
 

Karácsony Gergely ajánlatot tett a kormánynak

VIDEÓ
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött az összeomlás, a koronavírus-járvány óta nem láttunk ilyet

Megjött az összeomlás, a koronavírus-járvány óta nem láttunk ilyet

A koronavírus-járvány utáni helyreállás kezdete óta először zsugorodott éves alapon a világ légiutas-forgalma: áprilisban 3,4%-kal esett az utaskilométerben mért kereslet az IATA friss riportja szerint. A fordulat mögött elsősorban a közel-keleti forgalom összeomlása áll, a forgalomzuhanás mértéke 46,6 százalék volt. De a lassulás már jóval szélesebb körben is látszik, figyelmeztet az ügynökség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden

Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden

A nyári szünet sok családban a lazább napirendet jelenti, de a szakértők szerint ez az időszak a gyerekek testsúlyára is hatással lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canadian 'poison seller' pleads guilty to aiding suicides by selling toxic chemical online

Canadian 'poison seller' pleads guilty to aiding suicides by selling toxic chemical online

Families say he should also be charged in Britain after he sold lethal substances to people across the world, including the UK.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 16:09
Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek
2026. május 29. 15:12
Az orosz dróntámadás miatt Románia bezáratja a főkonzulátust
×
×