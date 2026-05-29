2026. május 29. péntek Magdolna
Egy fekete BMW iX3 a sötétben, világító elemekkel.
Nyitókép: Unsplash

Megvan, melyik lett 2026-ban az Év Magyar Autója

Infostart / MTI

A Zalaegerszegen tartott eseményen díjat kapott a BMW, az Audi, a Suzuki, a Fiat, a Citroën, a Škoda, a Volkswagen, a Mercedes, a Kia, a Ford, a Renault, a Hyundai, a Toyota és a Dacia is.

A hazai gyártású autók kategóriájában a BMW iX3 nyerte el a szakmai zsűri által odaítélt az Év Magyar Autója 2026 díjat, a közönségdíjat 50 jelölt autó közül a Suzuki S-Cross kapta meg.

A pénteken Zalagerszegen megtartott az Év Magyar Autója 2026 díjátadó ünnepségen tucatnyi kategóriában hirdettek eredményt az Autós Nagykoalíció, a Zöldjárműipar.hu és a Járműipar.hu által szervezett versenyen. A VII. GreenTech Zalaegerszeg Zöld Energia és Fenntarthatóság Konferencia keretében tartott eseményen Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke és Palkovics László, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője adta át az autós szakújságírók által odaítélt elismeréseket.

Az Év Magyar Autója 2026 díjat a kedvező árú autók kategóriájában a Fiat Grande Panda modellnek ítélték, a családi autó kategóriában a Citroën C5 Aircross nyert, a flottaautó kategóriában a Škoda Octavia TDI érdemelte ki a díjat. A kis méretű szabadidő-autó kategóriában a Volkswagen T-Roc, a közepes és nagy méretű szabadidő-autók mezőnyében az Audi Q5, a prémiumautók közül a Hyundai Ioniq 9 nyert első díjat.

A sportautók közül a Škoda Octavia Combi RS, a furgonok kategóriájában a Kia PV5 Cargo, a pickupok versenyében pedig a Ford Ranger phev nyerte az Év Magyar Autója 2026 díjat.

Az Év Zöldautója 2026 versenyében a legjobb villanyautónak a Mercedes-Benz CLA bizonyult, a kedvező árú villanyautó kategóriában a Renault 4 E-Tech nyert, a legjobb hibridnek pedig a Škoda Superb Combi phev modellt ítélték.

A versenyben az Autós Nagykoalíció különdíját a Toyota RAV4 nyerte. A zsűri kedvenceinek járó oklevelet a Dacia Bigster, a Chery Tiggo 7 phev, a Ford Mustang GT Convertible, a Land Rover Defender Trophy Edition és a Subaru Forester érdemelte ki.

A zsűritagok az év PR-szakemberének Bartók Gabriellát, az Omoda Jaecoo PR-vezetőjét választották.

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Akár 100 ezer látogató is érkezhet Budapestre a szombati BL-döntőre, akik átlagosan fejenként 1000 eurót költenek majd el – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász. Több angol és kevesebb francia szurkoló lesz Budapesten.
 

Visszatértek az űrhajósok, itt az új kínai rekord

Sikeresen földet ért pénteken, pekingi idő szerint 20 óra 11 perckor a Sencsou-22 űrhajó visszatérő egysége, fedélzetén a Sencsou-21 küldetés három kínai űrhajósával - jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA). Az űrhajósok 210 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítottak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén.

Erősebben megy el hétvégére a forint: mutatjuk az árfolyamot, jó napot zárt a magyar deviza

Minden vezető devizával szemben erősödni tudott a forint péntek kora estére, az euró pedig a dollárral szemben is gyengült.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

