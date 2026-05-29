2026. május 29. péntek Magdolna
Mikel Arteta, az Arsenal vezetõedzõje csapatának prágai sajtóértekezletén 2025. november 3-án, egy nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza negyedik fordulójának Slavia Praha - Arsenal mérkõzése elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Infostart / MTI

Felépültek az Arsenal sérültjei, így bizakodva várják a szombat esti budapesti Bajnokok Ligája-döntőt.

Mikel Arteta, az angol bajnok Arsenal vezetőedzője szerint csapata különleges pillanat előtt áll a budapesti Puskás Arénában szombat este sorra kerülő labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőn.

A spanyol szakember a mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, nagyszerű felkészülésen vannak túl, s kiemelte, azért vannak a magyar fővárosban, mert a teljesítményük és az elért eredmények alapján kiérdemelték, hogy a trófeáért játszhassanak.

„Az előző szezonban már találkoztunk a Paris Saint-Germainnel, és azokból a meccsekből sokat lehetett tanulni. Ugyanakkor most más egy kicsit a helyzet, ők is alakultak, mi sem vagyunk már ugyanazok, mint egy évvel ezelőtt, a legfőbb pedig az, hogy megtanultuk a leckét a tavalyi elődöntős párharc során” –fogalmazott Arteta, és kijelentette, szombat este a trófea megszerzése lesz a céljuk.

A 44 éves tréner elmondta,

a holland Jurrien Timber és az angol Noni Madueke is felépült a sérüléséből, így mindketten bevethetők lesznek a fináléban.

„Természetesen az összes futballistánk játszani akar szombat este, viszont mindenki pontosan tudja azt is, mire van szükség ahhoz, hogy pályára léphessen a döntőben. Világosan elmondtam a játékosaimnak, hogy bátran kell majd kifutniuk a gyepre, mert egy különleges pillanat előtt állnak, amit meg kell élniük. A klub szempontjából ez egy történelmi lehetőség, hiszen új fejezetet írhatunk az Arsenal történetében” – fogalmazott Arteta.

Az edző úgy vélekedett, azzal, hogy csapatával megnyerték a Premier League legutóbbi idényét, nem csökkent, hanem nőtt az ambíciójuk és a motivációjuk.

„Mindig egyre nagyobb és nagyobb célokat tűzünk ki magunk elé, csak így tudunk előre lépni. A bajnoki cím más típusú sikeréhséget eredményez a futballistákban, mert megvan a trófea, és ők még többet akarnak nyerni” – nyilatkozta.

Arteta a rivális PSG edzőjét, Luis Enriquét dicsérte, s azt mondta, honfitársa már játékosként is referencia volt a számára.

„Egészen különleges futballista volt, a visszavonulása után pedig edzőként is maradandót alkotott Spanyolországban és külföldön is, elég csak megnézni, mennyi mindent nyert már a csapataival. Egész pályafutásom során inspirált, különleges érzés lesz szombat este összecsapni vele és az általa vezetett PSG-vel” – mondta.

A mérkőzésről az Arsenal trénere úgy vélekedett, várhatóan olyan lesz, mint egy sakkjátszma, ugyanakkor hiába lesz komoly taktikai csata a két edző között, adott pillanatokban a pályán lévő játékosok döntenek majd.

A sajtótájékoztatón az észak-londoni együttes norvég válogatott csapatkapitánya, Martin Ödegaard arról beszélt, felejthetetlen élmény volt a magasba emelni a Premier League-trófeát, s az abból nyert energiát és erőt akarják pályára vinni a Puskás Arénában.

„Egészen kicsi gyermekkorom óta erről álmodtam, s most itt vagyunk és szeretnénk történelmet írni, hiszen hosszú várakozás után megéreztük a diadal ízét. Tisztában vagyunk a csapatunk erősségeivel, PL-győztesként nyilvánvalóan megvan a kellő magabiztosságunk is. Hiszünk magunkban és mindabban, amire képesek vagyunk. Hatalmas mérkőzés vár ránk, de készen állunk megvívni ezt a csatát” – fogalmazott.

„Ennél a klubnál rengetegen dolgoznak nap mint nap azon, hogy mi végig csúcsteljesítményt tudjunk nyújtani. Ezek az emberek általában nincsenek rivaldafényben, de velük együtt, egységesen akarjuk a sikert” – jelentette ki a középpályás.

Az Arsenal angol válogatott támadója, Bukayo Saka úgy vélekedett, benne és társaiban is megvan az a tűz, amire szükség van a sikeres BL-döntőhöz.

„Elsőként nyerhetjük meg ezt a trófeát a klubbal, ez már önmagában bőven elég motiváció. A nyomással nem foglalkozom, csak igyekszem élvezni és megélni ezt a pillanatot, mert erre nem túlságosan gyakran adódik lehetőség” – mondta.

„Régóta vagyok az Arsenal játékosa, láttam és megéltem a sikeres és a kevésbé sikeres idényeket is, ezért pontosan tudom, mit jelentene a szurkolóinknak, ha haza tudnánk vinni ezt a serleget. A városi parádé mindenképpen hatalmas lesz, de talán még őrültebb lenne két trófeával a kezünkben. Éppen ezért egyelőre nem gondolunk az ünneplésre, csak a szombat estére és a ránk váró mérkőzésre figyelünk” – magyarázta Saka, aki arra is kitért, hogy kiváló a csapategység és az összetartás a keret tagjai között.

A BL-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában a német Daniel Siebert sípjelére.

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

