Magyar Péter: a hatalom mulandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak

A minisztériumok és az országgyűlési bizottságok megalakítása után szavazott az Országgyűlés a miniszterelnök személyéről, Magyar Pétert megválasztva a kormány élére (140 igen, 54 nem, 1 tartózkodás, 4 nem szavazat). Eskütételét követően a Tisza Párt elnöke azt mondta, az ünnepi pillanatban megrendülten áll. Egy olyan nemzet szolgálatára esküdött fel, melynek első miniszterelnöke a mártírrá vált Gróf Batthyány Lajos volt. Az ő sorsa és Nagy Imre mártírhalála minden magyar kormányfő számára figyelmeztetés és örök szimbóluma a magyar történelemnek.

„Magyarország miniszterelnökének lenni hatalmas politikai és emberi felelősséggel jár, de annak történelmi terhével is, hogy az ő áldozatuk, milliók áldozata a hazáért ne legyen hiábavaló. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fogok dolgozni azért, hogy megfeleljek az olyan elődök figyelmeztető hangjának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antall József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség, kellő alázattal ebben fogok példát venni és tanulni tőlük. Érzem és értem a felelősségem. Láttam elődeim sorsát, nem csak a hősökért. Láttam, hogyan lehet a miniszterelnöki pozíciót a nemzet szolgálata helyett a hatalom szolgálatába állítani. Láttam, hogyan válhat a politikus fokozatosan saját rendszerének foglyává. Hogyan veszítheti el a kapcsolatot azokkal, akik megválasztották” – fogalmazott, azt is megállapítva, hogy a hatalom mulandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak.

„Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antall József szavait idézem: »én szolgálok, addig, amíg a szolgálatom hasznos. Teszem a legjobb tudásom szerint, amíg tudom és a magyar nemzet igényli«. Nem azért állok most itt, mert különb vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói változást akarnak. Ez a bizalom megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelesség, de csodálatos érzés is. Ezért az országért dolgozni felemelő dolog” – közölte.

Példátlan volt a több mint hárommillió rendszerváltó szavazat. Példátlan az az út, amit az elmúlt két évben a magyarok megtettek – ezt megköszönte Magyar Péter. Arra kért mindenkit, hogy az Országgyűlésben mindenki hallja és értse meg ezt az akaratot. Értékelése szerint arra kaptak felhatalmazást, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsanak, hogy kezdjék újra. De újrakezdés nincs megbékélés nélkül, az viszont nincs igazságtétel nélkül, az pedig nincs szembenézés nélkül. Ezekre van szükség. Ha bármelyik hiányzik, a magyar embereknek újra csalódniuk kell majd.

„Szimbolikus, hogy az Orbán-Gyurcsány-korszak két névadó miniszterelnöke ma nem ül itt a padsorokban, hogy nyíltan, tisztán beszéljünk a ránk hagyott örökségükről. Nem mert pártjaik elveszítették a választást, hanem mert politikailag, emberileg, erkölcsileg megbuktak. Mert egymás ellenében mozgósítottak, miközben felélték Magyarország gazdasági, erkölcsi és társadalmi tartalékait” – mondta, közölve, hogy a hazát kifosztották, szétrabolták, elárulták és megvezették. És amikor vállalni kellene ezért a felelősséget saját politikai közösségük felé, elsomfordálnak, lemondanak, visszavonulnak, mossák kezeiket – fogalmazott Magyar Péter.

A felelősség elhárításának, az önvizsgálat teljes hiányának, a következmény nélküli hatalomgyakorlás példájának tartja azt, hogy a két korábbi miniszterelnök nincs itt. De a szembenézés nem maradhat el.

„Olyan országot örököltünk, ahol hárommillió ember él szegénységben, nyolcszázezer nyugdíjas létminimum alatt, négyszázezer gyermek nő fel társadalmi kirekesztettségben és nélkülözésben. A leköszönő kormány három hónap alatt összehozta az éves költségvetési hiány több mint kilencven százalékát. Ahol megbukott a hatalom, és az még az utolsó órákban is megkísérelt ellopni mindent, ami mozdítható. Több tízezer ember hal meg idő előtt azért, mert az egészségügyet kivéreztették. Kilencszázezer embernek nincs háziorvosa, hónapokat, éveket kell várni egy vizsgálatra vagy műtétre, öt évvel kevesebbet élnek az emberek az európai átlagnál. Újratermelődnek a társadalmi különbségek, már akár gyermekkortól. A felnőttek fele háromszázezer forintnál kevesebből kísérel meg megélni, miközben az árak elszabadultak, a pénzünk az értékének a felét elveszítette. Olyan országot örököltünk, ahol a gyermekvédelem sok esetben magára hagyta a legkiszolgáltatottabb gyerekeket” – sorolta, hozzátéve, hogy egy szűk gazdasági elit meggazdagodását segítette elő a hatalom, miközben ezermilliárdok tűntek el a Magyar Nemzeti Bankból, túlárazott beruházásokból, különféle klientúrák zsebében. Húszezer milliárd forintra becsülik az elmúlt másfél évtizedben a magyarok zsebéből kivont, ellopott pénzt. Nyolcezer milliárd forint uniós forrás vált elérhetetlenné a korrupció és a jogállam szándékos leépítése miatt – említette még. Úgy vélte, hogy az eddigi politika tudatosan fordította az embereket egymással szembe, családokat szakított szét az uszításra épülő hatalomgyakorlással. Ebben az országban emberek milliói veszítették el a hitüket abban, hogy még lehet igazságos, emberséges hazája Magyarország minden magyarnak – mondta.

A magyarok egy szűk politikai elit kivételével súlyos árat fizettek mindezért Magyar Péter beszéde szerint. „Ami történt, nem a magyar emberek hibája. Ők épp bebizonyították, hogy szemben az őket irányítókkal, ez az ország képes a megújulásra, a józanságra, a szabadság és az igazság iránti vágy, igény megfogalmazására. A tudósok, újságírók, véleményformálók által sokszor leírt, hibáztatott magyar nép jóval bölcsebb, demokratább, hazaszeretőbb, mint a saját politikai elitje, amely az elmúlt évtizedekben cserben hagyta őt” – mondta.

Minden politikai oldalnak szembe kell nézniük a felelősségükkel, hangsúlyozta. A kormánypártnak hosszú utat kell bejárnia a szembenézéshez. De az ellenzéknek is van elszámolni valója azzal, hogy hogyan tartotta fontosabbnak a saját politikai túlélését. Megelégedett a következmények nélküli ellenzékiséggel.

A Tisza képviselői megfogadják, hogy lezárják azt a történelmi korszakot, amely újra és újra egymással fordította szembe a magyarokat. Arra vállalnak közös kötelezettséget, hogy Magyarországon újra erősebb lesz az, ami összeköt minket annál, mint ami elválaszt. „Újra megtanulunk egy nemzetként gondolni magunkra, akkor is, ha különböző helyről jöttünk, mások a tapasztalataink, különböző politikai közösséghez tartozunk. A közéletet újra az együttműködés, a kíváncsiság, az egymás iránti tisztelet és a közös felelősség fogja áthatni” – ígérte.

A nemzethez való tartozás közös sors, történet és felelősség – hangsúlyozta.

„Olyan országot építünk, ahol a politika képes közös célokat adni az embereknek, ahol a családok és közösségek újra képesek meghallgatni egymást és együtt örülni annak, hogy ugyanahhoz a hazához tartoznak. Megfogadjuk, hogy minden döntésünknél emlékezni fogunk arra a történelmi pillanatra, amikor magyarok milliói kimondták, hogy új korszakot akarnak nyitni, egy bizakodóbb, emberségesebb új korszakot” – közölte.

A szembenézés után igazságtételre van szükség, ez a demokratikus újjáépítés előfeltétele. Nem épülhet új korszak elhallgatott bűnökre, eltitkolt szerződésekre, magánérdekek szolgálatába fordított közvagyonra és hatalmi visszaélésekre. A magyaroknak joga van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, hogyan lett állami vagyonból politikai befolyás, közbeszerzésből hűbéri rendszer, koncessziókból kiváltság – közölte Magyar Péter.

Ezért az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi hivatalról szóló törvényt, mely 20 évre visszamenőleg vizsgálja ki a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segíti a büntetőeljárásokat, minden törvényes eszközzel fellép a közvagyon visszaszerzéséért. Autonóm állami szervként fog működni, mely kizárólag az Országgyűlésnek tartozik majd beszámolással. A függetlensége, szakmaisága és átláthatósága a hiteles igazságtételhez fontos. Fel fogja tárni az állami közbeszerződések rendszerét, az alapítványokba kiszervezett közvagyont, az állami beruházások túlárazásait, az uniós forrásokkal való visszaéléseket, az MNB-hez kötődő visszaéléseket, a tao-rendszer visszaéléseit, a magántőkealapok és offshore konstrukciók hátterét – sorolta. Előkészíti és támogatja a nyomozószervek munkáját, polgári eljárásoknál vagyonzárolási eljárásokat is kezdeményezhet, külföldre vitt vagyonnál nemzetközi jogsegélyt és segítséget fog igénybe venni – mondta még a leendő szervezet munkájáról.

Ezután arról beszélt az új miniszterelnök, hogy az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai veszítették el a függetlenségükbe vetett bizalmat, mert kiüresítették a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ezért Magyar Péter ismét felszólított több közjogi méltóságot és intézményvezetőt, hogy mondjanak le még ma, de legkésőbb május 31-ig. „Azok, akik az előző politikai rendszer kiszolgálóivá váltak, nézzenek szembe politikai felelősségükkel és álljanak félre Magyarország demokratikus megújulásának útjából. Kezdje a sort Sulyok Tamás” – emelte ki az Országgyűlésben ülő köztársasági elnök személyét. Ironikus dologként közölte, hogy szerinte két év után most először aggódik a jogállamért, nem tette akkor, amikor bírókat, művészeket vegzáltak, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni, sem amikor a most megbukott kormány a titkosszolgálatokat küldte a legnagyobb ellenzéki pártra. Sem amikor Orbán Viktor közpénzmilliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, a gyerekekre is. Úgy értékelt, hogy az alkotmányellenes jogszabályokat sem küldte vissza a köztársasági elnök, aki ezek után szerinte nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.

A szembenézés és az igazságtétel után jöhet a megbékélés, de „nyílt, vérző sebű emberektől nehéz kérni a megbékélést” – fogalmazott azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik szerinte bíztak az intézményekben, de azok cserben hagyták őket.

„Ki kell mondani, hogy ami sok honfitársunkkal történt, az elfogadhatatlan. Ezért engedjék meg, hogy a jogfolytonosság segítségével, Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérjek először is a bicskei áldozatoktól. Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek a szőlő utcai áldozatoktól is. A gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától, akik gyermekek, és akik felnőttként hordozzák magukban, amit velük tettek és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni. Azt üzenem nekik, hogy nincsenek egyedül. Magyarország mostantól nem fordítja el a fejét. Az állam kötelessége, hogy megvédje a rá bízott gyermekeket, és ez nem tűr politikai mellébeszélést. Bocsánatot kérek mindazoktól, akik azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi és tiszteli állampolgárait. Az előző évtizedek elvesztegetett lehetőségeiért” – sorolta. Bocsánatot kért azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől, akiket megbélyegeztek, meghurcoltak vagy ellenségként kezeltek azért, mert fel merték emelni a hangjukat, ki mertek állni az elesettek mellett, mert kritikát fogalmaztak meg, vagy csak más véleményt képviseltek.

Az elmúlt évek legsúlyosabb bűnének azt nevezte, hogy a plitika szándékosan szembe fordította egymással az embereket, a családokat, szétszakítva közösségeket. Emberek millióit taszították bele a félelem és a lelki bizonytalanság állapotába. Gyerekek nőttek fel állandó politikai gyűlöletkampányok közepette, idős emberek rettegtek a háborútól. A politika cinikusan játszadozott a szándékos félelemkeltéssel, de a magyar kormány ilyet nem tehet többé, ez a korszak lezárult – jelentette ki.

Olyan pillanat ritkán adódik, amikor a magyarok ilyen világosan döntenek a változás mellett. Ezt az esélyt kötelesség megőrizni és azzal jól sáfárkodni. Azt kérte a rájuk szavazóktól, hogy tanuljanak a múlt hibáiból, ne hagyják magukra a politikusokat a politikával.

„Figyeljenek bennünket, kérjék számon az ígéreteinket, vitatkozzanak velünk, és soha ne engedjék, hogy bárki visszaéljen azzal a felhatalmazással, amelyet önök adtak. Kezdjük meg a nemzet újraegyesítésének munkáját is” – mondta. Ne meggyőzni akarjuk egymást, ne újabb politikai vitát akarjunk nyerni, hanem akarjuk megérteni egymást. Újra kell tanulni a közös nemzetben élés legegyszerűbb szabályait, lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem akarjuk a másikat eltörölni a föld színéről. Lehet egyformán szeretni Magyarországot úgy is, hogy közben teljesen mást gondolunk a világról és a politikáról. A nemzeti megbékélés ezért azon múlik, hogy a magyar emberek képesek lesznek-e újra bizalommal fordulni egymás felé, feltételezni a jó szándékot, meghallgatni a másikat anélkül, hogy árulót vagy ellenséget látnának a másikban. Magyar Péter hisz ennek a megvalósulásában, szerinte a magyarok egy emberként várnak ennek a közös történetnek az elkezdésére.