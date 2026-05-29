Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Letartóztatták a kiskorúakat bántalmazó gyermekfelügyelőt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint az 55 éves férfi az egyik csanádpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott 2020 és 2023 között.

A férfi ebben az időszakban nyolc kiskorú gyermeket fegyelmezési céllal, tettlegesen bántalmazott, egyiküket az eltávozás megakadályozása érdekében a lakásotthon nevelői irodájába bezárta.

A férfi a sértettek előtt hangot adott annak, hogy jogában áll bántalmazni a gyermekeket, akinek úgysem hisznek azok, akiknek a bántalmazásokat ki kellene vizsgálniuk.

A felügyelő az erőszakos magatartásával a sértettek érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette – hangsúlyozták.

A férfit a Készenléti Rendőség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai szerdán az elfogását követően gyanúsítottként hallgatták ki nyolcrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt.

A Békés Vármegyei Főügyészség a férfi letartóztatását kezdeményezte, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábon a tanúk megfélemlítésével a bizonyítást befolyásolná.

Megalapozottan lehet tartani attól is, hogy a férfi törekedne, a rá terhelő vallomást tevő tanúk változtassák meg a vallomásukat, illetve ennek érdekében testi épség elleni bűncselekményt követne el – írták.

Sikeresen földet ért pénteken, pekingi idő szerint 20 óra 11 perckor a Sencsou-22 űrhajó visszatérő egysége, fedélzetén a Sencsou-21 küldetés három kínai űrhajósával - jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA). Az űrhajósok 210 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítottak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén.

Minden vezető devizával szemben erősödni tudott a forint péntek kora estére, az euró pedig a dollárral szemben is gyengült.

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

