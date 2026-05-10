2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Magyar Péter miniszterelnök (háttal) fogadja Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetõje gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
„Válallahatatlan”, „aljas húzás” – áll a balhé a parlamenti kivonulás körül

ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter miniszterelnök szerint a Mi Hazánk képviselőinek kivonulása az Országgyűlés szombati alakuló üléséről vállalhatatlan volt.

Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán azt írta: a Mi Hazánk képviselőinek kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a Szózatról és a Himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Szégyelljék magukat!”.

A 100 Tagú Cigányzenekar elnöke, Danyi Lőrinc Róbert még az alakuló ülés napján, szombaton közzétette Facebook-posztjában kiemelte: mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelték a történteket.

Szerinte a sükösdi tamburazenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát, „velük szemben

a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez”

– fogalmazott.

Hozzátette: gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés.

A cigányzene, a tamburazene és minden magyarországi nemzetiség kultúrája közös örökségünk része, amelyre büszkének kell lennünk, nem pedig megosztottságot szítani miatta – írta a 100 Tagú Cigányzenekar elnöke

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke X-oldalán vasárnap visszautasította a 100 Tagú Cigányzenekar állításait, és közölte, hogy nem a tamburazenekar miatt, és főleg nem a gyerekek származása miatt vonultak ki az alakuló ülés végén.

Mint írta, már korábban bejelentették, hogy a Szent Koronához járulnak eskütételre, és azt is előre jelezték, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint, az Örömóda előtt vonulnak ki. A Mi Hazánk elnöke visszataszítónak nevezte azt, hogy a Tisza Párt a gyerekekkel „egy vitát kiváltó dal mellett a saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést”.

Hozzátette: ráadásul az előzetesen elfogadott napirendet a Tisza Párt váratlanul önkényesen megváltoztatta, így ők teremtették tudatosan azt a valóban rossz helyzetet, hogy a kivonulásukkor éppen a gyerekek vonultak be az ülésterembe.

Ez nemcsak „inkorrekt, a szokásjogtól eltérő, aljas húzás volt”, hanem ezzel a házszabályt is megsértették

– kommentálta Toroczkai László.

Az ellenzéki párt elnöke „kifejezetten undorítónak” nevezte, hogy mind a most a parlamentből kieső balliberális pártok, mind a szombati „húzásával” a Tisza Párt, saját pártpolitikai céljaira használja fel a gyerekeket és a gyermekvédelmet.

Csak Elon Musk tudja kirúgni Elon Muskot – így döntött a SpaceX

Minden korábbinál nagyobb tőzsdei bevezetésre készül Elon Musk űripari cége. A SpaceX azzal is történelmet írhat, hogy példátlan jogokat ad a milliárdosnak, miközben korlátozza a részvényesek mozgásterét. Gyakorlatilag csak Elon Musk tud felmondani Elon Musknak.
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Betelt a pohár Ferihegyen: fizetés nélkül hagyott több száz magyar munkavállalót a Ryanair

