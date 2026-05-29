2026. május 29. péntek Magdolna
Magyar Péter, Sulyok Tamás, Orbán Viktor, Brüsszel és Velence – a nap legfontosabb hírei

Több mint 16 milliárd eurónyi uniós támogatás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, a Velencei Bizottsághoz fordult az államfő, mert szerinte politikai okokból akarják lemondatni, hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik nyomozás az MNB ügyében.

Összesen több mint 16 milliárd eurónyi uniós támogatás felszabadításáról és az Erasmus ösztöndíjprogram őszi újraindításáról állapodott meg Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök. Ursula von der Leyen és Magyar Péter közös sajtótájékoztatón jelentette be az megállapodást. A miniszterelnök hangsúlyozta: az összeg a magyar GDP több mint 13 százaléka. Magyar Péter egyebek mellett elmondta: 4,4 milliárd kohéziós forrás közelekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális beruházásokra költhető, 2,2 milliárd az oktatáshoz köthető, 1,5 milliárd eurót lehet elektromos hálózat fejlesztésére fordítani, és csaknem 2 milliárd euróból szerezhetnek be új vasúti szerelvényeket. Ursula von der Leyen azt mondta: Magyarország vállalta, hogy csatlakozik az európai ügyészséghez, és megerősíti az integritás hatóságot, fellép a korrupció ellen, és kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat.

A Fidesz elnöke szerint Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós forrásokért cserébe. Orbán Viktor Facebook-oldalán felszólította a miniszterelnököt, hozza nyilvánosságra az Ursula Von der Leyen-el megkötött egyezség részleteit.

A Velencei Bizottsághoz fordult az államfő, mert szerinte politikai okokból akarják lemondatni. Sulyok Tamás szerint ez a lépés az Alaptörvény alapján nehezen értelmezhető és alkotmányos problémákat okozhat. A Sándor-palota úgy látja: a folyamat a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét is sérti. Sulyok Tamás ugyanakkor jelezte: továbbra is együttműködik a kormánnyal és az Országgyűléssel. Hozzátette: nem akadályozza a törvényhozást, ha az nem sérti az alkotmányos és uniós elveket.

A miniszterelnök úgy reagált, hogy az Orbán-kormány idején a köztársasági elnöknek nem volt problémája a jogállamisággal, szerinte a lépéssel Sulyok Tamás saját pozícióját, sok milliós forintos fizetését félti. Magyar Péter azt üzente az államfőnek, május 31-ig még van ideje lemondani és a megmaradt méltósággal távozni hivatalából.

Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik nyomozás az MNB ügyében - közölte a rendőrség. Eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy az Állami Számvevőszék korábbi jelentései alapján már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat. A hűtlen kezelés a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával függ össze.

Hamis tanúzásra felhívás miatt gyanusítottként hallgatta ki a rendőrség K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. A BRFK sajtóosztálya a 24.hu-nak azt írta: a férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, de nem élt panasszal a gyanúsítás ellen. Szabadlábon védekezhet. A bicskei gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettese 2024 márciusában vallomása visszavonására akarta rávenni az otthon elítélt igazgatójának egyik áldozatát, de a történtekről az RTL felvételt készített.

Perújítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyében – közölte az őt védő ügyvédi iroda. Az ügyvédek szerint a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös Fenyő János kivégzésében.

A kormány azt tervezi, hogy visszaadja a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál – írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról is, hogy első lépésként a most beérkezett mintegy 450 igazgatói pályázatról utólag kikérte a tantestületek véleményét is.

Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta: az Országos Vérellátó Szolgálat átadás-átvétele elindult. Az OVSZ korábbi főigazgatója, Bayerné Matusovits Andrea múlt héten mondott le.

Nem szavazta meg a taxitarifák 27 százalékos emelését a Fővárosi Közgyűlés. A taxirendelet módosítását 5 igen, 3 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett nem támogatták a képviselők. Döntöttek viszont az akut lakhatási válsághelyzetbe került gyermekes családok számára gyorsan elérhető, azonnali, rövid ideig tartó átmeneti elhelyezést szolgáló új ellátási formáról. Erre 28 férőhely lesz.

Tudomásul vette a Budapest Pride június 27-re bejelentett megtartását a rendőrség - erősítette meg a Fővárosi Közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány. Terdik Tamás úgy fogalmazott: a szervezőkkel folytatott személyes egyeztetésen nem merült fel olyan probléma, amely okot adhatna a rendezvény betiltására.

Elmarasztalta a Magyar Építész Kamara a hatvanpusztai birtok építészét. Taraczky Dániel ellen Hadházy Ákos tett panaszt a szervezetnél a József nádor által épített egykori majorság istállóépületeinek elbontása miatt.

Alapítványként működik tovább a Mathias Corvinus Collegium, ha az Országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formája megszűnik – közölte az MCC. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben jelentette be, hogy azokat a kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-ig megszüntetik, köztük az MCC-t is, ezek közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos.

Románia nem engedi, hogy az ukrajnai háború hatásai átterjedjenek az országra – mondta az államfő. Nicușor Dan közölte: a galaci drónbecsapódás miatt rendkívüli intézkedéseket készítenek elő,válaszlépésként pedig bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát, és kiutasítja a főkonzult. Ursula von der Leyen, az Európai Biztottság elnöke szerint az eset újabb súlyos lépés, az unió pedig további szankciókat készít elő. Az orosz drón becsapódását a magyar kormány is elítélte.

A tengeri blokád feloldását helyezte kilátásba a Hormuzi-szorosnál az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi-oldalán megismételte, hogy Irán nem törekedhet nukleáris fegyver birtoklására a jövőben, valamint a Hormuzi-szorost azonnal és minden akadályoztatás nélkül meg kell

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

Megjött az S&P értékelése: megint véleményt mondtak Magyarországról

Változatlanul az eddigi BBB mínusz szinten tartotta Magyarország adósbesorolását péntek este a Standard & Poor's. A hitelminősítő továbbra is negatív kilátást rendel a besorolás mellé, viszont kiemelte, hogy az áprilisi választások után megalakult új kormány komoly gazdasági reformokat hajthat végre.

Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

