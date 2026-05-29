Összesen több mint 16 milliárd eurónyi uniós támogatás felszabadításáról és az Erasmus ösztöndíjprogram őszi újraindításáról állapodott meg Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök. Ursula von der Leyen és Magyar Péter közös sajtótájékoztatón jelentette be az megállapodást. A miniszterelnök hangsúlyozta: az összeg a magyar GDP több mint 13 százaléka. Magyar Péter egyebek mellett elmondta: 4,4 milliárd kohéziós forrás közelekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális beruházásokra költhető, 2,2 milliárd az oktatáshoz köthető, 1,5 milliárd eurót lehet elektromos hálózat fejlesztésére fordítani, és csaknem 2 milliárd euróból szerezhetnek be új vasúti szerelvényeket. Ursula von der Leyen azt mondta: Magyarország vállalta, hogy csatlakozik az európai ügyészséghez, és megerősíti az integritás hatóságot, fellép a korrupció ellen, és kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat.

A Fidesz elnöke szerint Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós forrásokért cserébe. Orbán Viktor Facebook-oldalán felszólította a miniszterelnököt, hozza nyilvánosságra az Ursula Von der Leyen-el megkötött egyezség részleteit.

A Velencei Bizottsághoz fordult az államfő, mert szerinte politikai okokból akarják lemondatni. Sulyok Tamás szerint ez a lépés az Alaptörvény alapján nehezen értelmezhető és alkotmányos problémákat okozhat. A Sándor-palota úgy látja: a folyamat a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét is sérti. Sulyok Tamás ugyanakkor jelezte: továbbra is együttműködik a kormánnyal és az Országgyűléssel. Hozzátette: nem akadályozza a törvényhozást, ha az nem sérti az alkotmányos és uniós elveket.

A miniszterelnök úgy reagált, hogy az Orbán-kormány idején a köztársasági elnöknek nem volt problémája a jogállamisággal, szerinte a lépéssel Sulyok Tamás saját pozícióját, sok milliós forintos fizetését félti. Magyar Péter azt üzente az államfőnek, május 31-ig még van ideje lemondani és a megmaradt méltósággal távozni hivatalából.

Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik nyomozás az MNB ügyében - közölte a rendőrség. Eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy az Állami Számvevőszék korábbi jelentései alapján már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat. A hűtlen kezelés a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával függ össze.

Hamis tanúzásra felhívás miatt gyanusítottként hallgatta ki a rendőrség K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. A BRFK sajtóosztálya a 24.hu-nak azt írta: a férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, de nem élt panasszal a gyanúsítás ellen. Szabadlábon védekezhet. A bicskei gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettese 2024 márciusában vallomása visszavonására akarta rávenni az otthon elítélt igazgatójának egyik áldozatát, de a történtekről az RTL felvételt készített.

Perújítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyében – közölte az őt védő ügyvédi iroda. Az ügyvédek szerint a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös Fenyő János kivégzésében.

A kormány azt tervezi, hogy visszaadja a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál – írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról is, hogy első lépésként a most beérkezett mintegy 450 igazgatói pályázatról utólag kikérte a tantestületek véleményét is.

Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta: az Országos Vérellátó Szolgálat átadás-átvétele elindult. Az OVSZ korábbi főigazgatója, Bayerné Matusovits Andrea múlt héten mondott le.

Nem szavazta meg a taxitarifák 27 százalékos emelését a Fővárosi Közgyűlés. A taxirendelet módosítását 5 igen, 3 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett nem támogatták a képviselők. Döntöttek viszont az akut lakhatási válsághelyzetbe került gyermekes családok számára gyorsan elérhető, azonnali, rövid ideig tartó átmeneti elhelyezést szolgáló új ellátási formáról. Erre 28 férőhely lesz.

Tudomásul vette a Budapest Pride június 27-re bejelentett megtartását a rendőrség - erősítette meg a Fővárosi Közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány. Terdik Tamás úgy fogalmazott: a szervezőkkel folytatott személyes egyeztetésen nem merült fel olyan probléma, amely okot adhatna a rendezvény betiltására.

Elmarasztalta a Magyar Építész Kamara a hatvanpusztai birtok építészét. Taraczky Dániel ellen Hadházy Ákos tett panaszt a szervezetnél a József nádor által épített egykori majorság istállóépületeinek elbontása miatt.

Alapítványként működik tovább a Mathias Corvinus Collegium, ha az Országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formája megszűnik – közölte az MCC. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben jelentette be, hogy azokat a kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-ig megszüntetik, köztük az MCC-t is, ezek közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos.

Románia nem engedi, hogy az ukrajnai háború hatásai átterjedjenek az országra – mondta az államfő. Nicușor Dan közölte: a galaci drónbecsapódás miatt rendkívüli intézkedéseket készítenek elő,válaszlépésként pedig bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát, és kiutasítja a főkonzult. Ursula von der Leyen, az Európai Biztottság elnöke szerint az eset újabb súlyos lépés, az unió pedig további szankciókat készít elő. Az orosz drón becsapódását a magyar kormány is elítélte.

A tengeri blokád feloldását helyezte kilátásba a Hormuzi-szorosnál az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi-oldalán megismételte, hogy Irán nem törekedhet nukleáris fegyver birtoklására a jövőben, valamint a Hormuzi-szorost azonnal és minden akadályoztatás nélkül meg kell