Kihallgatták K. Endrét, a kegyelmi ügy főszereplőjét, házkutatást is tartottak nála

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. március 11-én kényszerítés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, azonban az eljárás során annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg információk beszerzése céljából – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint írják, „az ügy jogi összetettségére tekintettel a Fővárosi Főügyészség és a BRFK között folyamatos szakmai egyeztetés zajlott és zajlik az eljárás során”.

K. Endrét 2026. május 29-én állították elő a Budapesti Rendőr-főkapitányságra,

ahol a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 276. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Lakóhelyén a rendőrök kutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le, melyek tartalmát elemzik.

A férfi tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítással szemben nem élt panasszal.

A további eljárás során a gyanúsított szabadlábon védekezik

– írta a rendőrség.

A hvg.hu összefoglalója szerint 2024 márciusában a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el az RTL Házon kívül című műsorában sugárzott riport után, amelyben a kegyelmi botrány főszereplője, K. Endre egy korábban molesztált áldozatot próbált arra rávenni, hogy módosítsa korábban tett vallomását.

K. Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására.

Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott neki, később emiatt lemondásra kényszerült, Varga Judit akkori igazságügyminiszterhez (Magyar Péter exfelesége) hasonlóan.

Ez az ügy indította el a politikai pályán Magyar Péter jelenlegi minsizterelnököt. Az Országgyűlés nemrég döntött egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásáról a kegyelmi ügyben.