Az 1997-ben átadott és Finta József Kossuth- és kétszeres Ybl Miklós-díjas, valamint Prima Primissima díjas építész tervei alapján készült Országos Rendõr-fõkapitányság épülete, a köznyelvben Rendõrpalota (Rendõrségi Igazgatási Központ) a Göncz Árpád városközpontban, a fõváros XIII. kerületének 2016 áprilisában átnevezett városrészében. Az épület az országos, a pest megyei és a budapesti rendõrkapitányságok adminisztratív központja. Jobbra a myhive Thirteen (korábban: Xenter 13) Irodaház. MTVA/Bizományosi: Róka László
Kihallgatták K. Endrét, a kegyelmi ügy főszereplőjét, házkutatást is tartottak nála

Hamis tanúzásra felhívással gyanúsítják K. Endrét, aki szabadlábon védekezhet.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. március 11-én kényszerítés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, azonban az eljárás során annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg információk beszerzése céljából – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint írják, „az ügy jogi összetettségére tekintettel a Fővárosi Főügyészség és a BRFK között folyamatos szakmai egyeztetés zajlott és zajlik az eljárás során”.

K. Endrét 2026. május 29-én állították elő a Budapesti Rendőr-főkapitányságra,

ahol a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 276. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Lakóhelyén a rendőrök kutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le, melyek tartalmát elemzik.

A férfi tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítással szemben nem élt panasszal.

A további eljárás során a gyanúsított szabadlábon védekezik

– írta a rendőrség.

A hvg.hu összefoglalója szerint 2024 márciusában a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el az RTL Házon kívül című műsorában sugárzott riport után, amelyben a kegyelmi botrány főszereplője, K. Endre egy korábban molesztált áldozatot próbált arra rávenni, hogy módosítsa korábban tett vallomását.

K. Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására.

Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott neki, később emiatt lemondásra kényszerült, Varga Judit akkori igazságügyminiszterhez (Magyar Péter exfelesége) hasonlóan.

Ez az ügy indította el a politikai pályán Magyar Péter jelenlegi minsizterelnököt. Az Országgyűlés nemrég döntött egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásáról a kegyelmi ügyben.

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

Történelmi pillanatnak nevezte a Tisza Párt új fővárosi frakcióvezetője, hogy az áprilisi választás után először ült össze a Fővárosi Közgyűlés. Orbán Árpád szerint itt az ideje, hogy a főváros kilépjen az áldozati szerepből. A főpolgármester szerint ez nem egy szerep volt, míg a Fidesz arra szólította fel a Tiszát, hogy végre vegyen részt a főváros irányításában.
 

Valamit eltaláltak az ukránok, láncolt az orosz kikötő

Eloltották az ukrán dróntámadás okozta tüzet a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében – közölték a Krasznodári határterület hatóságai pénteken.

Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden

A nyári szünet sok családban a lazább napirendet jelenti, de a szakértők szerint ez az időszak a gyerekek testsúlyára is hatással lehet.

Canadian 'poison seller' pleads guilty to aiding suicides by selling toxic chemical online

Families say he should also be charged in Britain after he sold lethal substances to people across the world, including the UK.

