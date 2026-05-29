Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát

A 60 éves Si Jung-hszin buddhista szerzetes ellen márciusban emeltek vádat, miután tavaly júliusban vizsgálat alá helyezték és leváltották. A közép-kínai Honan tartomány egyik bírósága mondta ki az ítéletet, megállapítva, hogy Si közel három évtizeden át visszaélt a Saolin kolostor élén betöltött tisztségével. Az apát a bírók szerint mintegy 300 millió jüan (14 milliárd forint) értékben követett el sikkasztást, jogtalan eltulajdonítást és vesztegetést.

Si bűnösnek vallotta magát, és a bíróságon kijelentette, hogy nem fellebbez az ítélet ellen.

A Saolin kolostor már tavaly júliusban közölte, hogy főszerzetesét több hatóság közösen vizsgálja sikkasztás és buddhista fogadalmak megszegésének gyanújával. Utóbbi körében azt is felrótták neki, hogy hosszú időn át több nővel is „helytelen” kapcsolatot tartott fenn.

A Kínai Buddhista Szövetség a vizsgálat megindulását követően azonnal visszavonta Si szerzetesi oklevelét, és a pénteki ítéletre reagálva kiadott közleményében megállapította: „maga idézte elő a sorsát”.

Si 1981-ben lépett szerzetesi rendbe, 1987-től vezette a kolostort, és 1999-ben nevezték ki apáttá.