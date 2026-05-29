Nyitókép: Gary Todd/Wikimedia Commons

Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát

Infostart / MTI

Huszonnégy év szabadságvesztésre és 3,5 millió jüan (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a kungfu bölcsőjeként világhírűvé vált Saolin kolostor volt apátját egy kínai bíróság sikkasztás, vesztegetés és további bűncselekmények miatt.

A 60 éves Si Jung-hszin buddhista szerzetes ellen márciusban emeltek vádat, miután tavaly júliusban vizsgálat alá helyezték és leváltották. A közép-kínai Honan tartomány egyik bírósága mondta ki az ítéletet, megállapítva, hogy Si közel három évtizeden át visszaélt a Saolin kolostor élén betöltött tisztségével. Az apát a bírók szerint mintegy 300 millió jüan (14 milliárd forint) értékben követett el sikkasztást, jogtalan eltulajdonítást és vesztegetést.

Si bűnösnek vallotta magát, és a bíróságon kijelentette, hogy nem fellebbez az ítélet ellen.

A Saolin kolostor már tavaly júliusban közölte, hogy főszerzetesét több hatóság közösen vizsgálja sikkasztás és buddhista fogadalmak megszegésének gyanújával. Utóbbi körében azt is felrótták neki, hogy hosszú időn át több nővel is „helytelen” kapcsolatot tartott fenn.

A Kínai Buddhista Szövetség a vizsgálat megindulását követően azonnal visszavonta Si szerzetesi oklevelét, és a pénteki ítéletre reagálva kiadott közleményében megállapította: „maga idézte elő a sorsát”.

Si 1981-ben lépett szerzetesi rendbe, 1987-től vezette a kolostort, és 1999-ben nevezték ki apáttá.

kína

bűnözés

saolin-templom

kungfu

Megjött az S&P értékelése: megint véleményt mondtak Magyarországról

Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

