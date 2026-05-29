Az eredeti Nicolas Cage nincs többé, csak a művész

„Hivatalosan tavaly változtattam meg a nevemet. Nick Cage vagyok az életben, és Nicolas Cage a kamerák előtt” – mondta a 62 éves színész az interjúban.

Születésekor a Nicolas Kim Coppola nevet kapta, Francis Ford Coppola, A keresztapa és az Apokalipszis most rendezője, a nagybátyja.

„Jobb, ha a saját kis családom feje vagyok, mint valaki más családjának szélén élő bolond unokaöcs”

– mondta a rokonságára utalva.

Annak idején egy James Deanhez hasonló, rövid és ütős nevet keresett. „Azt gondoltam, megtartom a Nicolast – mert az apám nevezett el így – a francia helyesírással, ami mindig is frusztrált, mert mindenki hozzátesz egy »h« betűt.” A új vezetéknevét pedig elmondása szerint Luke Cage szuperhős és John Cage zeneszerző ihlette. A képregényhős neve is tetszett neki, emellett egy „nagyon avantgarde, művészcsaládban” nőtt föl, ahol sokszor esett szó John Cage kísérletező kompozícióiról – mesélte.

Nicolas Cage, aki Las Vegas, végállomás című filmjéért kapta 1996-ban a legjobb színész Oscarját, és olyan filmekben játszott, mint az Ál/Arc, A szikla vagy A nemzet aranya, jelenleg egy új sorozat főszerepében látható. A Pók: Noir című szuperhősszéria május 27-én debütált a Prime Video streamingszolgáltatásán.