Nicolas Cage amerikai színész a Surfer címû versenyfilmje bemutatójának alkalmából tartott fotózáson a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2024. május 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Az eredeti Nicolas Cage nincs többé, csak a művész

Infostart / MTI

Nicolas Cage hivatalosan is nevet változtatott. Az Oscar-díjas filmsztár A Pók: Noir című új sorozata megjelenése alkalmából a Variety magazinnak adott interjújában számolt be arról, hogy immár a személyi okmányaiban is művészneve szerepel.

„Hivatalosan tavaly változtattam meg a nevemet. Nick Cage vagyok az életben, és Nicolas Cage a kamerák előtt” – mondta a 62 éves színész az interjúban.

Születésekor a Nicolas Kim Coppola nevet kapta, Francis Ford Coppola, A keresztapa és az Apokalipszis most rendezője, a nagybátyja.

„Jobb, ha a saját kis családom feje vagyok, mint valaki más családjának szélén élő bolond unokaöcs”

– mondta a rokonságára utalva.

Annak idején egy James Deanhez hasonló, rövid és ütős nevet keresett. „Azt gondoltam, megtartom a Nicolast – mert az apám nevezett el így – a francia helyesírással, ami mindig is frusztrált, mert mindenki hozzátesz egy »h« betűt.” A új vezetéknevét pedig elmondása szerint Luke Cage szuperhős és John Cage zeneszerző ihlette. A képregényhős neve is tetszett neki, emellett egy „nagyon avantgarde, művészcsaládban” nőtt föl, ahol sokszor esett szó John Cage kísérletező kompozícióiról – mesélte.

Nicolas Cage, aki Las Vegas, végállomás című filmjéért kapta 1996-ban a legjobb színész Oscarját, és olyan filmekben játszott, mint az Ál/Arc, A szikla vagy A nemzet aranya, jelenleg egy új sorozat főszerepében látható. A Pók: Noir című szuperhősszéria május 27-én debütált a Prime Video streamingszolgáltatásán.

16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, ez a magyar éves költségvetés 13 százaléka; az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Ursula von der Leyen tényként jelentette ki, hogy Magyarország megszünteti a kekvákat, ami egyet jelent az egyetemi reform előző kormány által vitt programjának eltörlésével.
Csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a beszámolókat, és a szövetség elnökének újraválasztották Vinnai Balázst.

A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett egy év alatt.

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

