Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – Orbán Viktor üzent Magyar Péternek a brüsszeli egyezség után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen–Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, miután Magyar Péter és Ursula von der Leyen bejelentette: az Európai Unió felszabadít 16,4 milliárd eurót Magyarország számára.

A volt miniszterelnök nem sokkal Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen, az EU Bizottságának elnöke sajtótájékoztatója után tett közzé üzenetet a Faceook-oldalán.

Orbán Viktor a poszt kommentjében azt írta:

„Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról.
Ezt tudjuk.
Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított.
Innen tudjuk, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta a von der Leyenék követeléseit.

Felszólítjuk, hogy haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt arról, mit tartalmaz a von der Leyen–Magyar Péter-paktum a migrációról, az LMBTQ kérdéséről, az adórendszerről, a rezsicsökkentésről, a védett árakról és a nyugdíjakról

Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a Bizottság elnökének” – írja a volt kormányfő.

6,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.

„Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe?” – tette fel a kérdést Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese Facebook-bejegyzésében. Bóka János, a korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter azt írta: „Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bejelentése alapján egyértelmű, hogy a magyar miniszterelnök elfogadta a migrációs paktumot. Ez rossz hír” – fűzte hozzá.

Szerinte ugyanakkor az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt. „Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, a rezsicsökkentéssel, az energia- és üzemanyagárakkal, az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban?” – tette fel a kérdést, jelezve, erre a csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni.

Bóka János szerint a Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig „politikai nyomásgyakorlásként” zárták el, a migrációval, az orosz–ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos magyar álláspont miatt.

„De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?” – zárta bejegyzését a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

