ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.43
usd:
304.25
bux:
134341.91
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség leköszönõ elnöke és és Schmitt Petra fõtitkár a szövetség közgyûlésén a Nemzeti Edzésközpontban 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Lázár János elköszönt a tagságtól

Infostart / MTI

Elköszönt a tagságtól a pénteki közgyűlésen Lázár János, aki hétfőn lemondott a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöki tisztségéről.

A fideszes politikus, volt közlekedési miniszter – aki 2020 júliusa óta irányította az MTSZ-t – levezető elnökként irányította a pénteki közgyűlést. A megjelent tagszervezetek képviselői a napirendi pontoknak megfelelően megtárgyalták és megszavazták a szövetség elmúlt időszakára vonatkozó beszámolóit, valamint a jövőbeni terveket. A tagság elfogadta az ellenőrző testület éves beszámolóját, az MTSZ éves szakmai tevékenységéről szóló jelentését, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolót, és az annak mellékletét képező közhasznúsági jelentést. A szövetség előtt álló időszakra vonatkozóan a közgyűlés meghatározta a 2026. évi tagdíjak mértékét, elfogadta az idei évre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervet, valamint kijelölte az MTSZ 2026. évi könyvvizsgálóját.

A kötelező beszámolók mellett kiemelt napirendi pontként szerepelt a szövetség 2020. július 27. előtti időszakával összefüggő konszolidációs folyamat eredményeiről szóló tájékoztató, valamint a klubbizottság által kialakított program is, amely a tagszervezetek hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodását hivatott elősegíteni a jövőben.

Ami a tisztújítást illeti, az elnökség a következő ülésén létrehoz egy jelölőbizottságot, majd a folytatásban kitűzi a tisztújító közgyűlés időpontját.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lázár János elköszönt a tagságtól

lázár jános

közgyűlés

tisztújítás

magyar tenisz szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek
16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

VIDEÓ
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a fontos bejelentés Brüsszelből, máris mozdul a forint

Megjött a fontos bejelentés Brüsszelből, máris mozdul a forint

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama. A pénteki kereskedés meghatározó eseménye a brüsszeli sajtótájékoztató, ahol eldőlt: 16,4 milliárd eurót kap Magyarország az Európai Uniótól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk

Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk

A kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legerősebb motorja: nemzetközi utazók több mint 40 százaléka kifejezetten múzeumok és kulturális élmények miatt kel útra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato condemns Russian 'recklessness' after drone hits Romanian residential block

Nato condemns Russian 'recklessness' after drone hits Romanian residential block

Romania will hold an emergency meeting following the incident, in which two people were injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 15:36
Nagy a baj a debreceni BMW-vel, visszahívják az új iX3-asokat
2026. május 29. 14:48
Kinevezte a miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját
×
×