Lionel Messi, a világbajnok argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ünnepel a Curacao elleni barátságos mérkőzés után Santiago del Esteróban 2023. március 28-án. Az argentin válogatott 7-0-ra győzött, Messi három gólt lőtt.
Lionel Messi és 16 további világbajnok az argentin keretben

Lionel Messi a hatodik világbajnokságára készül. Az Inter Miami világklasszisának neve –a várakozásoknak megfelelően – szerepel Lionel Scaloni szövetségi kapitány a tornára kijelölt 26-os keretében.

Lionel Messi a torna alatt lesz 39 éves, egyébként eddig 26 vb-mérkőzést játszott, amivel világrekorder.Cristiano Ronaldóval együtt abban is csúcstartó lesz a férfi futballisták között,hogy hatodik világbajnokságán lép majd pályára.

Az argentin sztárok közül szerepel a keretben az Aston Villa kapusa, Emiliano Martinez, akit 2022-ben a torna legjobb kapusának választottak,

Alexis Mac Allister, a Liverpool középpályása és Enzo Fernandez, a Chelsea középpályása, továbbá az Atlético Madrid csatára, Julian Alvarez és az Inter játékosa, Lautaro Martinez. A 2022-es világbajnokok 17-en kísérelhetik meg megszerezni a második világbajnoki címüket.

Kimaradt ellenben az Aston Villa támadója, Emiliano Buendia, akinek az Európa-liga-döntőben szerzett gólját a torna góljának választották, valamint Paolo Dybala és Franco Mastantuono. Gianluca Prestianni sem kapott meghívást, miután a FIFA közölte, hogy ki kellene hagynia a torna első két mérkőzését a Vinicius elleni rasszista inzultus miatt.

Argentína a J csoportban szerepel, és Kansas Cityben kezd majd, Algéria ellen, majd két mérkőzést játszik Dallasban, Ausztria és Jordánia ellen.

A keret

Kapusok: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Védők: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Középpályások: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Csatárok: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Internazionale).

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

