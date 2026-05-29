Lionel Messi és 16 további világbajnok az argentin keretben

Lionel Messi a torna alatt lesz 39 éves, egyébként eddig 26 vb-mérkőzést játszott, amivel világrekorder.Cristiano Ronaldóval együtt abban is csúcstartó lesz a férfi futballisták között,hogy hatodik világbajnokságán lép majd pályára.

Az argentin sztárok közül szerepel a keretben az Aston Villa kapusa, Emiliano Martinez, akit 2022-ben a torna legjobb kapusának választottak,

Alexis Mac Allister, a Liverpool középpályása és Enzo Fernandez, a Chelsea középpályása, továbbá az Atlético Madrid csatára, Julian Alvarez és az Inter játékosa, Lautaro Martinez. A 2022-es világbajnokok 17-en kísérelhetik meg megszerezni a második világbajnoki címüket.

Kimaradt ellenben az Aston Villa támadója, Emiliano Buendia, akinek az Európa-liga-döntőben szerzett gólját a torna góljának választották, valamint Paolo Dybala és Franco Mastantuono. Gianluca Prestianni sem kapott meghívást, miután a FIFA közölte, hogy ki kellene hagynia a torna első két mérkőzését a Vinicius elleni rasszista inzultus miatt.

Argentína a J csoportban szerepel, és Kansas Cityben kezd majd, Algéria ellen, majd két mérkőzést játszik Dallasban, Ausztria és Jordánia ellen.

A keret

Kapusok: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Védők: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Középpályások: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Csatárok: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Internazionale).