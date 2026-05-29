Megjött a Friss Hús Budapestre, napokon át tart a seregszemle

Május 28-án kezdődött a 14. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló seregszemléje egészen június 3-ig tart. A rövidfilmfesztivál igazgatója, Deák Dániel producer az InfoRádióban elmondta, a fesztiválon bemutatott filmeket több mint 5000 nevezés közül választják ki.

Idén 39 új hazai rövidfilm is be fog mutatkozni, ebben a kategóriában körülbelül 200 nevezés érkezett. Mint fogalmazott, hosszas és alapos előválogatási munka után bontják blokkokra a filmeket. Lesznek tematikus, illetve műfaji szekciók is. Így tehát horrorfilm-, vígjáték- valamint szerelmesfilm-blokkokkal is készülnek.

A két nagyobb, „a fesztivál gerincét jelentő” csoport a nemzetközi, illetve a magyar versenyprogram

– emelte ki Deák Dániel.

Mint elmondta, az utóbbi blokk osztja ki az Oscar-kvalifikáló díjainkat is, tehát a magyar legjobb élőszereplős film, illetve animációs film szállhat versenybe majd a fesztivál után. A díjakról egy rangos szakmai zsűri dönt. Hozzátette, hogy egy rövidfilmben mindennek jelentősége van, sűrű és intenzív alkotói munkát igénylő formátumról van szó. Mindazonáltal hatalmas lehetőséget is jelent egy filmkészítőnek. Olyan eszközt kap ugyanis a kezébe, amellyel nagyon tömören és lényegre törően tud bemutatni egy-egy problémát, hangulatot, generációs életérzést.

Egy percben is olyan komplexitású dolgokat lehet megmutatni, amely egy nagy filmben vagy nagy regényben is kifejthető lenne, ugyanakkor egy „huszonpár perces” film is pillanatok alatt el tud telni. Az biztos, hogy ez egy nagyon bátor és szabad formátum, az alkotók szabadabban elereszthetik a fantáziájukat – ismertette a producer, igazgató.

Emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedben elképesztően nagy sikerek születtek a magyar rövidfilmek területén, már lassan tíz éve például, hogy a Mindenki című film Oscar-díjat nyert. Emellett gyakorlatilag nincsen olyan év, hogy valamelyik nagy európai vagy nemzetközi filmfesztiválon ne lenne sikeres magyar rövidfilm.

A Berlinalén szerepelt a „Lángbogár a zsebemben” című animáció például, a szintén animáció Adgwa-Ata pedig a cannes-i filmfesztiválon mutatkozott be nemrégiben. Mindkét film fog szerepelni a Friss Húson is. Hozzátette még, hogy a magyar rövidfilm egy „borzasztóan alulfinanszírozott” terület, de a kreativitás mindig utat tör magának.

A rövidfilmek válogatásában egyébként Dragomán György író is részt vett. A Vakvágányon (nemzetközi versenyprogram) blokkot pénteken, szombaton, és szerdán is adják. Facebook-posztjában kiemelte, hogy a Magyar Filmek III blokkban látható Puskás Dávid „A seprű” című kisfilmje, amely az ő azonos című novellájából készült.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.