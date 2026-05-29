Szomorú hír, leáll a magyar reptéren az utasközlekedés

Ugyancsak a reptér közösségi oldalán jelentették be korábban, hogy a Skyhub Pad légitársaság és partnere, a Danish Air Transport, az Irány Pécs Kft. közreműködésével aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyitja az utat a 2026-ban elinduló új járatok előtt – írja a bama.hu

Tavasztól – március 30-tól – heti két Pécs–München repülőjáratot indítottak – ezzel újra közvetlen légi összeköttetés nyílt Pécs és európai célpontok között.

Mindez azonban nem tartott sokáig, ugyanis csütörtökön Facebook-oldalukon bejelentették, hogy június 10-től a légi közlekedés átmenetileg szünetel.

Az alábbiakat írták:

„Kedves Utasaink! A járatok márciusi indulása óta fantasztikus volt látni, hogy Pécs újra összekapcsolódott a világgal. Köszönjük a belénk fektetett bizalmat! A járatok hátterét koordináló német partnerünk (Skyhub PAD) a globális gazdasági hatások és a megemelkedett kerozinárak miatt kénytelen átalakítani működését. Ez a tőlünk független, külső piaci változás a pécsi járatokat is érinti: június 10-től a légi közlekedés átmenetileg szünetel.”

A posztban további részleteket is közölnek, így azt is, hogy június 10-ig minden a megszokott rendben működik. A következő két hétben a járatok zavartalanul közlekednek, így a közeljövőre tervezett utazások biztonságban vannak, a későbbi foglalások árát pedig visszatérítik.