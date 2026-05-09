ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kapitány István
Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

Infostart / MTI

A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat – mondta újságíróknak Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter.

A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságíróknak úgy fogalmazott: hogy nagyon sok területen nem volt igazi verseny, a korrupció pedig olyan mértékű volt, „amilyet Európa nem látott még”.

Arról is beszélt, hogy a kiegyenlített pálya teljesen megszűnt Magyarországon, a kivételezettek köre kapott óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság.

Az a beruházási stratégia, ami „döntő módon” összeszerelő üzemeket támogatott vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export öt százalékát teszik ki – mutatott rá, hozzátéve: a magyar vállalatokat helyzetbe kell hozni.

A leendő miniszter közölte: nem látják még, hogy milyen helyzetben van a költségvetés, de „nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták”.

Kapitány István számít arra, hogy a kormányváltás után a Nemzet Kulturális Alap (NKA) finanszírozási ügyéhez hasonló esetek kerülnek majd elő. Hozzátette, felülvizsgálják majd a szerződéseket és ha azok nem felelnek meg a törvényi elvárásoknak, akkor megteszik a lépéseket.

Kezdőlap    Belföld    Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

parlament

kossuth tér

alakuló ülés

kapitány istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében
Alakuló ülés

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében
A köztársasági elnök a képviselők eskütétele után beszédet mondott az új Országgyűlés alakuló ülésén. Arról beszélt, hogy a szolgálat túlmutat a parlamenti ciklusokon, ezért túlmutat a napi vitákon is, valamint hogy a mandátumot szerzett politikusok felelősek lettek az ország minden polgáráért. Beszéde végén azt javasolta, hogy az Országgyűlés Magyar Péter Tisza-elnököt válassza meg miniszterelnöknek.
 

Letette hivatali esküjét az Országgyűlés valamennyi tagja – alakuló ülés percről percre

NVI-elnök az alakuló ülésen: több mint 110 ezren bonyolították le a választást

NVB-elnök az alakuló ülésen: kiszámítható jogszabályi környezet volt a választáson

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ketyeg az óra, veszélyben a világbajnokság: Ancelotti kőkemény ultimátumot adott Neymarnak

Ketyeg az óra, veszélyben a világbajnokság: Ancelotti kőkemény ultimátumot adott Neymarnak

Az argentin Lionel Messi szeretné, ha korábbi klubtársa, Neymar is tagja lenne a brazil válogatottnak a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 12:09
Tűzoltók szabadították ki a bajba jutott őzet – videó
2026. május 9. 11:28
Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében
×
×