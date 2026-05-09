Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságíróknak úgy fogalmazott: hogy nagyon sok területen nem volt igazi verseny, a korrupció pedig olyan mértékű volt, „amilyet Európa nem látott még”.

Arról is beszélt, hogy a kiegyenlített pálya teljesen megszűnt Magyarországon, a kivételezettek köre kapott óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság.

Az a beruházási stratégia, ami „döntő módon” összeszerelő üzemeket támogatott vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export öt százalékát teszik ki – mutatott rá, hozzátéve: a magyar vállalatokat helyzetbe kell hozni.

A leendő miniszter közölte: nem látják még, hogy milyen helyzetben van a költségvetés, de „nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták”.

Kapitány István számít arra, hogy a kormányváltás után a Nemzet Kulturális Alap (NKA) finanszírozási ügyéhez hasonló esetek kerülnek majd elő. Hozzátette, felülvizsgálják majd a szerződéseket és ha azok nem felelnek meg a törvényi elvárásoknak, akkor megteszik a lépéseket.