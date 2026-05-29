Magyar legendák ellen kell bizonyítania Szoboszlainak

A Liverpool labdarúgójának, a magyar válogatott kapitányának csapata a nemzeti együttes korábbi időszakának négy meghatározó játékosából álló riválissal méri majd össze magát, utóbbit Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor alkotja. A Válogatott legendáknál Dzsudzsák a nemzeti együttesben rekorderként 109 alkalommal lépett pályára, míg Juhász 95-ször, Torghelle 42-szer, Kabát 16-szor szerepelt a legjobbak között.

Betétprogramként Besenyei Péter tart légibemutatót, az exkluzív gálameccs 17.30 órától szerepel a programban, majd záró felvonásként 18 órától a döntőt rendezik.

A Red Bull Four 2 Score a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornája, az országos döntőt vasárnap 10 órától rendezik. A tornán 12, négyfős csapat vesz részt, a szabályok értelmében kapus nélkül tízperces mérkőzéseket játszanak, amelyek során az első és utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítanak. A bajnok a kanadai világdöntőben képviselheti majd Magyarországot.