Yehia Elderaa (b) és Ligetvári Patrik (takarásban), a Veszprém, valamint Bánhidi Bence, a Szeged játékosa (j) a férfi kézilabda NB I döntõjében játszott One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged elsõ mérkõzésén a One Veszprém Arénában 2026. május 29-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

74 gól, vezet a Veszprém a kézilabdadöntőben

Infostart / MTI

A címvédő Veszprém 38-36-ra legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I döntőjének első mérkőzésén.

Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc második meccsét kedden 19 órától rendezik Szegeden. A harmadik találkozóra – amennyiben szükséges – egy hét múlva 17 órától kerül sor Veszprémben.

Eredmény, döntő, első mérkőzés:

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 38-36 (19-17)

gólszerzők: Descat 14, Cindric 7, Lenne 5, Hesam, el-Dera 3-3, Martinovic, Pechmalbec 2-2, Remili, Adel 1-1, illetve Garciandía 9, Bánhidi, Frimmel, Jelinic 5-5, Röd, Smárason, Szilágyi 3-3, Fazekas, Sostaric, Mackovsek 1-1

lövések/gólok: 53/38, illetve 48/36

gólok hétméteresből: 7/7, illetve 7/6

kiállítások: 14, illetve 14 perc

A kezdés előtt a hazaiak két különdíjat is átadtak: a játékostársak szerint Mikael Appelgren, a szurkolók szavazatai alapján pedig Ligetvári Patrik volt az idény legjobbja, így a svéd kapus kapta a Marian Cozma-díjat, a magyar válogatott védekező-specialista pedig a Carlos Pérez-díjat.

A harmincadik bajnoki címükre hajtó bakonyiak keretéből Thiagus Petrus, Bjarki Már Elísson és Gasper Marguc, a hatodik előségükre törekvő csongrádiak közül pedig Bodó Richárd és Lazar Kukic hiányzott. Előbbiek 26 győzelemmel, utóbbiak 22 sikerrel, egy döntetlennel és három vereséggel zárták az alapszakaszt.

A Szeged 3-2-nél vezetett először és utoljára a meccsen. A Veszprém egy 3-0-s sorozattal fordított, majd egy 8-2-es szériával folytatta, és ekkor úgy tűnt, hogy váratlanul hamar, a 17. percre eldöntötte a meccset. A vendégek létszámfölényes támadójátékkal, időkéréssel, illetve irányító- és kapuscserével is próbálkoztak, és 14-8-as hátrányból egy 6-1-es sorozattal felzárkóztak. Szokatlanul sok volt a technikai hiába mindkét oldalon, de az első félidő hajrájában a hazaiak nem engedték ki kezükből a vezetést és a szünetben 19-17-es előnyben voltak.

A második felvonás elején egyenlített a Szeged, sőt a vezetésért is támadhatott, de nem járt sikerrel. A veszprémiek szélsői remekeltek, szinte minden labdaszerzést lerohanás és gyors gól követett, ennek köszönhetően a 43. percben újra három találat volt az előnyük. Mindeközben létszámfölényes támadójátékra álltak át, és bár több gólt is kaptak üres kapura, a 48. percben ismét négy találattal vezettek, és ezzel el is döntötték a meccset, mert a szegediek védekezése a folytatásban sem volt annyira hatékony, hogy arra alapozva ismét sikerüljön az egyenlítés.

Rodrigo Corrales három, Mikael Appelgren öt védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Mikler Roland hat, Tobias Thulin négy lövést hárított.

A két csapat 208. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és nyolc döntetlen mellett 143. alkalommal győzött a Veszprém.

A meccs vége után a hazai klub vezetői és szurkolói ünnepélyesen elbúcsúztatták a nyári szünetben távozó Gasper Margucot, Rodrigo Corralest, Bjarki Már Elíssont és Molnár Robint.

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Új fejlemények a Gyárfás-ügyben: megdőlhet az ítélet, hamarosan elhagyhatja a börtönt?

A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

