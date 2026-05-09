Az ország a szabadságot választotta Karácsony Gergely szerint

A Lánchíd pesti hídfőjénél megtartott „rendszerzáró örömkoncertet" Bródy János vezette fel, aki, miután több slágerét eljátszotta, úgy fogalmazott: április 12-én kiderült, hogy Magyarországon az Európához tartozó magyarok vannak többségben. Az ezután színpadra lépő Karácsony Gergely arról beszélt, hogy a szavazás napján „visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok".

Ehhez nem kell megtagadnunk önmagunkat, a hitünket vagy a világnézetünket, még a vitáinkról sem kell lemondanunk.

„Csak a gyűlöletre és az erőszakra kell nemet mondanunk. A megosztást és a bűnbakképzést kell elutasítanunk" – mondta a főpolgármester. „Pontosan azt, amire a történelem szemétdombja felé kullogó Orbán-kormány építette a maga politikáját” – fogalmazott Karácsony Gergely, hozzátéve: az új fejezet elkezdéséhez le kell zárnunk az előzőt. „Azt a fejezetet, amelyben elvették a hitünket a jogban, az államban, a közös nyelvben, sokszor még egymásban is.”

Hogy ezt meghaladjuk, szükség van az igazság feltárására és a felelősség megállapítására. Mert csak így tudjuk a polgárait nem elnyomó, hanem szolgáló államot helyreállítani – mondta a főpolgármester.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: az elkövetett bűnöket nem lehet feledtetni „a Ferrariból, kisírt krokodilkönnyekkel”, sem azzal, hogy „nincs tévém", vagy azzal, hogy „nem voltam ott". Nincs mentség és nincs bocsánat – hangoztatta, hozzáfűzve: a társadalmi méretű erőszaktétel után a társadalmi gyógyulás legfontosabb feltétele az igazság kimondása. A főpolgármester beszédében elsősorban azoknak a civileknek mondott köszönetet, „akik az elmúlt 16 évben nem engedték megtörni a gerincüket".

A rendezvényen, amelyre többen európai uniós zászlókkal érkeztek, olyan aktivisták, jogvédők és tanárok is felszólaltak, akik részt vettek az előző évek ellenzéki megmozdulásain. Így Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója, aki elsősorban azoknak a diákoknak mondott köszönetet, „akik kiálltak magukért és az országért". Akkor is megtették ezt, amikor a kirúgott tanárokhoz hasonlóan őket is retorziók érték – hangsúlyozta.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a diákaktivista Pankotai Lili is, aki arról beszélt, hogy az ő generációjuk az Orbán-rendszerben nőtt fel, és elképzelhetetlen volt számukra, hogy ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt. „De csak a mai napig" – tette hozzá. „Mi abban nőttünk fel, hogy ha felszólalsz, lejáratnak, ellehetetlenítenek és kirúgnak." „De végül útközben felnőttünk és kiharcoltuk, hogy mindannyian részt vehessünk a közös ügyeinkben" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, mint 1989 vagy 2010 után.

Az összejövetel után a résztvevők a Kossuth Lajos térre vonultak a Magyar Péter miniszterelnökké választását követő rendezvényre.