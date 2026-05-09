2026. május 9. szombat Gergely
Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a Hála nektek! címmel rendszerzáró rendezvényként meghirdetett programon a Lánchíd pesti hídfõjénél, az Id. Antall József rakparton az új Országgyûlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.MTI/Kocsis Zoltán
Az ország a szabadságot választotta Karácsony Gergely szerint

Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta – hangoztatta a Hála nektek! című budapesti rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester szombat délután.

A Lánchíd pesti hídfőjénél megtartott „rendszerzáró örömkoncertet" Bródy János vezette fel, aki, miután több slágerét eljátszotta, úgy fogalmazott: április 12-én kiderült, hogy Magyarországon az Európához tartozó magyarok vannak többségben. Az ezután színpadra lépő Karácsony Gergely arról beszélt, hogy a szavazás napján „visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok".

Ehhez nem kell megtagadnunk önmagunkat, a hitünket vagy a világnézetünket, még a vitáinkról sem kell lemondanunk.

„Csak a gyűlöletre és az erőszakra kell nemet mondanunk. A megosztást és a bűnbakképzést kell elutasítanunk" – mondta a főpolgármester. „Pontosan azt, amire a történelem szemétdombja felé kullogó Orbán-kormány építette a maga politikáját” – fogalmazott Karácsony Gergely, hozzátéve: az új fejezet elkezdéséhez le kell zárnunk az előzőt. „Azt a fejezetet, amelyben elvették a hitünket a jogban, az államban, a közös nyelvben, sokszor még egymásban is.”

Hogy ezt meghaladjuk, szükség van az igazság feltárására és a felelősség megállapítására. Mert csak így tudjuk a polgárait nem elnyomó, hanem szolgáló államot helyreállítani – mondta a főpolgármester.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: az elkövetett bűnöket nem lehet feledtetni „a Ferrariból, kisírt krokodilkönnyekkel”, sem azzal, hogy „nincs tévém", vagy azzal, hogy „nem voltam ott". Nincs mentség és nincs bocsánat – hangoztatta, hozzáfűzve: a társadalmi méretű erőszaktétel után a társadalmi gyógyulás legfontosabb feltétele az igazság kimondása. A főpolgármester beszédében elsősorban azoknak a civileknek mondott köszönetet, „akik az elmúlt 16 évben nem engedték megtörni a gerincüket".

A rendezvényen, amelyre többen európai uniós zászlókkal érkeztek, olyan aktivisták, jogvédők és tanárok is felszólaltak, akik részt vettek az előző évek ellenzéki megmozdulásain. Így Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója, aki elsősorban azoknak a diákoknak mondott köszönetet, „akik kiálltak magukért és az országért". Akkor is megtették ezt, amikor a kirúgott tanárokhoz hasonlóan őket is retorziók érték – hangsúlyozta.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a diákaktivista Pankotai Lili is, aki arról beszélt, hogy az ő generációjuk az Orbán-rendszerben nőtt fel, és elképzelhetetlen volt számukra, hogy ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt. „De csak a mai napig" – tette hozzá. „Mi abban nőttünk fel, hogy ha felszólalsz, lejáratnak, ellehetetlenítenek és kirúgnak." „De végül útközben felnőttünk és kiharcoltuk, hogy mindannyian részt vehessünk a közös ügyeinkben" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, mint 1989 vagy 2010 után.

Az összejövetel után a résztvevők a Kossuth Lajos térre vonultak a Magyar Péter miniszterelnökké választását követő rendezvényre.

Magyar Péter első beszéde kormányfőként: a hatalom mulandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak

Az új miniszterelnök vázolta leendő kormánya első intézkedéseit, és ismételten lemondásra szólította fel az államfőt, határidőt is szabott, és részletesen megindokolta, miért. Azt mondta, érti és érzi a felelősségét, nem uralkodni kíván, hanem szolgálni a hazáját. Szembenézésre, igazságtételre és utána megbékélésre van szerinte szükség. Az ellenzéktől azt kérte, vitatkozzon a kormánnyal, legyen a bírálója, de legyen partner is abban, hogy „Magyarország végre tiszta, átlátható, és minden magyar közös országa legyen". A megalakuló Tisza-kormány ígérete szerint minden magyar kormánya lesz.
 

Máris megszólalt az Egyesült Államok a beiktatott új magyar kormányról

Az Egyesült Államok elkötelezett az új magyar kormánnyal való együttműködés iránt – jelentette ki a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője. A diplomata azután nyilatkozott, hogy részt vett az új Országgyűlés alakuló ülésén, valamint Magyar Péter miniszterelnöki eskütételén.

Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet

A Decathlon további áruháznyitásokat tervez kisebb városokban Magyarországon, ahol van piaci potenciál - jelentette be a Fekete Levente, az áruházlánc regionális igazgatója.

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

