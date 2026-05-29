2026. május 29. péntek Magdolna
Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz a Nemzeti Választási Irodában (NVI), miután hivatalosan befejezõdött a szavazás az országgyûlési választáson 2026. április 12-én.
Emlékeztető – Érdekes kommentet írt Magyar Péter Sulyok Tamás posztja alá

A Sándor-palota péntek délelőtti közleményében felidézte, hogy az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére.

A miniszterelnök szerint a köztársasági elnök a négyszemközti találkozójukon megkérdezte, melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával.

Magyar Péter ezt arra reagálva írta a Facebookon, hogy Sulyok Tamás bejelentette: a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

„Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért…és a magára hagyott és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide” – fogalmazott Magyar Péter az államfő Facebookon is közzétett bejegyzéséhez fűzött kommentjében.

„Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezenfelül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő - alaptörvényi kötelezettségének megfelelően – a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat” – olvasható az államfő Facebookon is olvasható közleményben. Hangsúlyozták: a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, s eddigi tevékenysége során egy alkalommal sem akadályozta a hatalmi ágak megfelelő és hatékony működését.

Tisza-kormány: több mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került

Visszatérhet a tenisz királynője: tisztázta Serena Williams a pletykákat

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

