Gyárfás Tamás hallgatja az ítéletet az ellene és társa ellen bûnsegédként, illetve felbujtóként elkövetett emberölés bûntette miatt indult per ítélethirdetésén a Fõvárosi Ítélõtábla tárgyalótermében 2025. április 10-én. A korábbi médiavállalkozót, sportvezetõt és sportdiplomatát jogerõsen 7 év börtönbüntetésre ítélte felbujtóként elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása miatt indult büntetõperben a Fõvárosi Ítélõtábla. A másodrendû vádlottat, Portik Tamást - aki még videókapcsolat útján sem volt jelen a bíróságon - másodfokon, ugyancsak felbujtóként életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Ügyvédei szerint Gyárfás Tamás nem bűnös, új bizonyítékokra hivatkoznak

Infostart

A Fenyő-gyilkosság ügyében perújítási indítványt nyújtottak be, az ügyvédek szerint több új tanú is jelentkezett, és az egyik azt mondta, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó.

Gyárfás Tamás ügyvédei a mai napon perújítási indítványt nyújtottak be a Fővárosi Ítélőtáblához – derül ki a Gyárfást védő Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda közleményéből a Telex cikke szerint.

Az ügyvédek szerint a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös. „Reményeink szerint végérvényesen bizonyosságot nyer az, hogy Fenyő János embertelen kivégzésére nem Gyárfás Tamás, hanem valaki más, vagy mások adtak megbízást” – írják a közleményben.

Laczó Adrienn, a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda ügyvédje a Telexnek elmondta, hogy

„a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett. Egyikük azt állítja, hogy tudomása van arról, hogy ki volt a gyilkosság felbujtója, és az nem Gyárfás Tamás.”

Emellett egy olyan férfi is jelentkezett, akinek a neve már az alapeljárásban is felmerült, hogy ő lehetett az, aki az elítélést alátámasztó hangfelvétel leiratából részleteket juttatott el Gyárfás Tamásnak. Az ügyvéd szerint őt soha nem hallgatták ki, és valaki másról állapították meg, hogy eljuttatta Gyárfásnak ezeket a papírlapokat. Az ügyvéd szerint ez a vallomás megbonthatná azt a hálózatot, amit az ítélet korábban megállapított.

Gyárfás Tamás médiavállalkozót, a Magyar Úszószövetség korábbi elnökét 2025. április 10-én ítélte

jogerősen 7 év börtönbüntetésre felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt a Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása nyomán indult büntetőperben

a Fővárosi Ítélőtábla. A másodrendű vádlottat, Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe.

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára.

Families say he should also be charged in Britain after he sold toxic substances to people across the world, including the UK.

