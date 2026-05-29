Ügyvédei szerint Gyárfás Tamás nem bűnös, új bizonyítékokra hivatkoznak

Gyárfás Tamás ügyvédei a mai napon perújítási indítványt nyújtottak be a Fővárosi Ítélőtáblához – derül ki a Gyárfást védő Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda közleményéből a Telex cikke szerint.

Az ügyvédek szerint a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös. „Reményeink szerint végérvényesen bizonyosságot nyer az, hogy Fenyő János embertelen kivégzésére nem Gyárfás Tamás, hanem valaki más, vagy mások adtak megbízást” – írják a közleményben.

Laczó Adrienn, a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda ügyvédje a Telexnek elmondta, hogy

„a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett. Egyikük azt állítja, hogy tudomása van arról, hogy ki volt a gyilkosság felbujtója, és az nem Gyárfás Tamás.”

Emellett egy olyan férfi is jelentkezett, akinek a neve már az alapeljárásban is felmerült, hogy ő lehetett az, aki az elítélést alátámasztó hangfelvétel leiratából részleteket juttatott el Gyárfás Tamásnak. Az ügyvéd szerint őt soha nem hallgatták ki, és valaki másról állapították meg, hogy eljuttatta Gyárfásnak ezeket a papírlapokat. Az ügyvéd szerint ez a vallomás megbonthatná azt a hálózatot, amit az ítélet korábban megállapított.

Gyárfás Tamás médiavállalkozót, a Magyar Úszószövetség korábbi elnökét 2025. április 10-én ítélte

jogerősen 7 év börtönbüntetésre felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt a Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása nyomán indult büntetőperben

a Fővárosi Ítélőtábla. A másodrendű vádlottat, Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe.