Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

A mai nap történelmi pillanat, a rendszerváltás óta most ül először össze a Fővárosi Közgyűlés – mondta a Tisza új frakcióvezetője. Orbán Árpád szerint a politikai földindulás jó lehet arra, hogy új időszak kezdődjön a főváros és a kormány közti kapcsolatokban.

„Szembe kell nézni azzal a romhalmazzal, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben maga után hagyott. Mindannyian láttuk, hogyan próbálta meg a Fidesz-KDNP kormány szisztematikusan, nyíltan lebontani az önkormányzatiság intézményét, láttuk, hogyan vonta el az önkormányzatok, többek között Budapest jogosítványait, hogyan fosztották meg a településeket a saját, korábban megszokott adóbevételeiktől, bevételeiktől egyáltalán, és hogyan használták fel mindezt együttesen kicsinyes hatalmi célokra” – mondta a kormánypárt frakcióvezetője, hozzátéve, hogy

szerinte az előző kormányzat sokszor „olcsó cirkuszt” csinált a közgyűlésből..

Orbán Árpád kijelentette: ennek a korszaknak egyszer és mindenkorra vége. Mint mondta, Budapestnek átlátható, modern, európai módon kell működnie, de ebben a fővárosnak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is jobban együtt kell működnie, mint eddig. A főpolgármesterhez szólva azt mondta: most elfogytak a kifogások, megszűnt a Fidesz-KDNP által Budapestre helyezett nyomás, és itt az ideje kilépni az áldozati szerepből.

Karácsony Gergely főpolgármester a múltról és a jövőről is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy április 12-e valóban sorsfordító nap volt, és a főváros pontosan tudja, milyen korszak zárult le. Leszögezte:

ebben az említett korszakban Budapest nem áldozati szerepben volt, hanem konkrétan áldozat volt, azonban úgy véli, most véget ért a „hét szűk esztendő”.

A főpolgármester reményét felyezte ki, hogy mostantól egy sokkal prosperálóbb, együttműködésen alapuló, és Budapestet nem csak életben tartó, hanem fejlesztő időszak következik. Felidézte, május 28-án, csütörtökön kapta meg a meghívót az új, önkormányzatokért is felelős Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, melyben összehívja az önkormányzati szövetségeket. Elmondása szerint jövő héten kezdődik a közös munka, és ezzel kapcsolatban leszögezte: Budapest vezetése már egy olyan javaslattal ül majd le a tárgyalóasztalhoz a fővárosi költségvetést illetően, ami nem terheli tovább a központi költségvetés hiányát.

Napirend előtt Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője is felszólalt. Leszögezte: a választók valóban döntöttek, és a frakció ezt tiszteletben is tartja. Kijelentette: minden olyan dolgot támogatnak, ami a budapestiek javát szolgálja, azonban az előző kormányok eredményeit meg fogják védeni. A Tisza-frakcióhoz szólva azt mondta:

„Önök a legnagyobb politikai erő, vegyenek részt végre a város irányításában, döntésekben, ellenőrzésben, irányításban, álljanak bele a felelősségbe. Ezt várják Önöktől az emberek 2024 óta.”

A közgyűlésen Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány értékelte az elmúlt évet, majd egy kérdésre válaszolva közölte, hogy a tavalyi tiltással ellentétben idén nem találtak kizáró okot, így június végén meg lehet tartani a Budapest Pride-ot.

Élénk vita a tavalyi költségvetésről A Fővárosi Közgyűlésen Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz képviselője úgy fogalmazott: az Orbán-kormány folytatta volna az önkormányzatok reformját, hogy minél stabilabb legyen az anyagi helyzetük. Emellett kiemelte, hogy fontos a főváros és az új kormány közötti tárgyalások mihamarabbi elindítása. Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, „Isten őrizz, hogy folytassák” az előző kormány által elkezdett reformokat, erős feltételezés azt gondolni, hogy a Fidesz hatalmon maradása esetén az önkormányzatok felvirágoztak volna. Balogh Balázs, a Tisza Párt fővárosi képviselője is kétségeinek adott hangot ezzel kapcsolatban, egyben elmondta, hogy már zajlanak a tárgyalások a „miniszter asszonnyal”. A szintén Tisza-párti Barna Judit képmutatónak nevezte a Fidesz álláspontját, és emlékeztetett rá, hogy a főváros és a kormány egyeztetési fórumát, a Közfejlesztések Tanácsát évek óta nem hívták össze.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.