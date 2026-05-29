2026. május 29. péntek Magdolna
Karácsony Gergely főpolgármester (k) beszél a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. május 28-án. Mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j). Határozatképtelenség miatt Karácsony Gergely elnapolta a Fővárosi Közgyűlés ülését, amelyen a Tisza, illetve a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója nem jelent meg.
Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

Történelmi pillanatnak nevezte a Tisza Párt új fővárosi frakcióvezetője, hogy az áprilisi választás után először ült össze a Fővárosi Közgyűlés. Orbán Árpád szerint itt az ideje, hogy a főváros kilépjen az áldozati szerepből. A főpolgármester szerint ez nem egy szerep volt, míg a Fidesz arra szólította fel a Tiszát, hogy végre vegyen részt a főváros irányításában.

A mai nap történelmi pillanat, a rendszerváltás óta most ül először össze a Fővárosi Közgyűlés – mondta a Tisza új frakcióvezetője. Orbán Árpád szerint a politikai földindulás jó lehet arra, hogy új időszak kezdődjön a főváros és a kormány közti kapcsolatokban.

„Szembe kell nézni azzal a romhalmazzal, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben maga után hagyott. Mindannyian láttuk, hogyan próbálta meg a Fidesz-KDNP kormány szisztematikusan, nyíltan lebontani az önkormányzatiság intézményét, láttuk, hogyan vonta el az önkormányzatok, többek között Budapest jogosítványait, hogyan fosztották meg a településeket a saját, korábban megszokott adóbevételeiktől, bevételeiktől egyáltalán, és hogyan használták fel mindezt együttesen kicsinyes hatalmi célokra” – mondta a kormánypárt frakcióvezetője, hozzátéve, hogy

szerinte az előző kormányzat sokszor „olcsó cirkuszt” csinált a közgyűlésből..

Orbán Árpád kijelentette: ennek a korszaknak egyszer és mindenkorra vége. Mint mondta, Budapestnek átlátható, modern, európai módon kell működnie, de ebben a fővárosnak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is jobban együtt kell működnie, mint eddig. A főpolgármesterhez szólva azt mondta: most elfogytak a kifogások, megszűnt a Fidesz-KDNP által Budapestre helyezett nyomás, és itt az ideje kilépni az áldozati szerepből.

Karácsony Gergely főpolgármester a múltról és a jövőről is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy április 12-e valóban sorsfordító nap volt, és a főváros pontosan tudja, milyen korszak zárult le. Leszögezte:

ebben az említett korszakban Budapest nem áldozati szerepben volt, hanem konkrétan áldozat volt, azonban úgy véli, most véget ért a „hét szűk esztendő”.

A főpolgármester reményét felyezte ki, hogy mostantól egy sokkal prosperálóbb, együttműködésen alapuló, és Budapestet nem csak életben tartó, hanem fejlesztő időszak következik. Felidézte, május 28-án, csütörtökön kapta meg a meghívót az új, önkormányzatokért is felelős Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, melyben összehívja az önkormányzati szövetségeket. Elmondása szerint jövő héten kezdődik a közös munka, és ezzel kapcsolatban leszögezte: Budapest vezetése már egy olyan javaslattal ül majd le a tárgyalóasztalhoz a fővárosi költségvetést illetően, ami nem terheli tovább a központi költségvetés hiányát.

Napirend előtt Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője is felszólalt. Leszögezte: a választók valóban döntöttek, és a frakció ezt tiszteletben is tartja. Kijelentette: minden olyan dolgot támogatnak, ami a budapestiek javát szolgálja, azonban az előző kormányok eredményeit meg fogják védeni. A Tisza-frakcióhoz szólva azt mondta:

„Önök a legnagyobb politikai erő, vegyenek részt végre a város irányításában, döntésekben, ellenőrzésben, irányításban, álljanak bele a felelősségbe. Ezt várják Önöktől az emberek 2024 óta.”

A közgyűlésen Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány értékelte az elmúlt évet, majd egy kérdésre válaszolva közölte, hogy a tavalyi tiltással ellentétben idén nem találtak kizáró okot, így június végén meg lehet tartani a Budapest Pride-ot.

budapest

fővárosi közgyűlés

költségvetés

felszólalás

fidesz-frakció

karácsony gergely

orbán árpád

szepesfalvy anna

tisza-frakció

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

