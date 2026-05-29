Egyelőre nem emelik a taxis tarifákat Budapesten, nincs egyezség a közgyűlésben

A taxirendelet módosítását 5 igen, 3 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett nem támogatták a képviselők.

A testület ugyanakkor Szepesfalvy Annának, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének módosító javaslatát támogatva felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyag ára meghaladja a védett ár szintjét, hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újratárgyalása érdekében.

Az Index tudósított a vitáról. A taxirendelet módosításával kapcsolatban Karácsony Gergely úgy vélte, hogy méltányos az új rendelet, és többször tárgyaltak a taxisszervezetekkel. Kiss Ambrus elmondta, hogy 2024-ben kezdtek tárgyalni velük, akkor is felmerült már az áremelés kérdése, mint ahogy a piac tisztítása és a piactorzító hatások szabályozása is. A BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) javaslata szerint ennek hatására összeomolhat a piac, így 15 százalékot emelnének.

A taxisszervezetek szóvivője elmondta, hogy nagy bajban vannak kint az utcákon, és kiállnak a jelenlegi árstruktúra 27 százalékos emelése mellett, hiszen két és fél éve nem volt rendezve a tarifa, viszont a költségek 30-40 százalékos növekedést mutattak. Az ezerforintos reptéri támogatást pedig a parkolás és a várakozás miatt kérik. Ehhez ragaszkodnak, főleg, hogy nyáron visszaesik a szolgáltatást igénybe vevők köre.

Karácsony Gergely néhány dolgot szeretett volna „kitenni az asztalra”: a vitákat lefolytatták, társadalmi egyeztetés is volt, az előterjesztés jó ideje ismert, mindenkinek lett volna ideje módosítókat beterjeszteni, így nem értette a képviselők halasztásróül szóló hozzászólásait. A taxispiacot bonyolultnak tartja ugyan, de ettől még eltagadhatatlan, hogy drágább az élet, mint évekkel ezelőtt, így részletes és teljes körű a javaslatuk.

Szepesfalvy Anna (Fidesz) a szavazás elhalasztását, egy munkacsoport létrehozását javasolta, és akkor akár júniusban újra napirendi pont lehet a taxisrendelet.

A képviselők végül szavaztak, és nem fogadták el a tarifaemelést.