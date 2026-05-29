2026. május 29. péntek Magdolna
Bankkártyás fizetés mobiltelefonnal
Nyitókép: Getty Images

Egyre inkább terjed a magyarok körében is a digitális tárca

Infostart / InfoRádió

Sem az utazás szervezésében és kifizetésében, sem pedig a bankkártya használatát tekintve nem térnek el lényegesen a magyarok szokásai a Kelet-Közép-Európában élők szokásaitól – mondta az InfoRádióban egy felmérés eredményeit ismertetve a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója.

Gyors ütemben alakítja át a mesterséges intelligencia az utazásszervezést Magyarországon is – közölte a Visa saját kutatásának eredményei alapján. A közép- és kelet-európai utazási és fizetési szokásokat vizsgáló felmérés szerint Magyarországon a megkérdezettek többsége szervezett már utazást mesterséges intelligenciára támaszkodva, 13 százalék rendszeresen él ezzel a lehetőséggel.

A Visa nemzetközi kutatása áprilisban országonként ezer fős reprezentatív mintán készült a 18 és 75 év közöttiek körében, a magas jövedelműek felülreprezentáltak voltak.

A Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója az InfoRádióban elmondta: a pénzügyi vállalat már ötödik éve készít felmérést a közép-kelet-európai térség utazási és fizetési szokásairól. Összesen nyolc országban végezték el a kutatást:

  • Bulgária,
  • Horvátország,
  • Csehország,
  • Magyarország,
  • Lengyelország,
  • Románia,
  • Szlovénia
  • és Szlovákia.

Kelemen Tamás tájékoztatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazásszervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek a megkérdezetteknél a Visa munkatársai. Már tavaly és idén is hangsúlyos szerepet kapott a kutatás során a mesterséges intelligencia használata.

A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája – hasonlóan a régió többi országához – Európára koncentrálódik, a megkérdezettek több mint 90 százaléka válaszolt így.

A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást.

Érdekesség, hogy a nyolc közép-kelet-európai ország közül ötben az első vagy dobogós helyen végzett Horvátország mint a legnépszerűbb úti cél.

A bankkártyahasználat tekintetében Kelemen Tamás szerint bár vannak bizonyos eltérések az egyes országok között, de jellemzően lekövetik egymás fizetési trendjeit. A Visa kutatása szerint a magyarok 56 százaléka más országokban is a belföldön használatos bankkártyájával fizet. Az utazók kényelmi, gyorsasági és biztonsági megfontolásból kedvelik a digitális megoldásokat, de a bankkártyákhoz kapcsolódó utazási előnyöket még mindig nem használják ki eléggé.

Egyre népszerűbb már idehaza is a digitális tárca (Apple Wallet, Google Wallet), a magyar válaszadók 34 százaléka jelezte, hogy ezt a megoldást választja rendszeresen.

A többi közép-kelet-európai országhoz képest hazánk az utazási hajlandóságban van némi lemaradásban, ugyanakkor a 2025-ös adatokhoz képest 30 százalékkal növekedett a magyarok érdeklődése, illetve a foglalások száma a külföldi utazások vonatkozásában. Az idei felmérés során a magyarok 47 százaléka válaszolta azt, hogy tervez külföldi utazást, míg tavaly 36 százalék volt ez az arány.

Kelemen Tamás hozzátette: a magyarok 65 százaléka tervez idén belföldi utazást, ami a Visa felmérése alapján azt mutatja, hogy nincs komolyabb átrendeződés. A változás inkább az utazási hajlandóság erősödésén figyelhető meg, ugyanis az látszik, hogy a belföldi turizmus stabilitása mellett egyre több magyar utazik külföldre.

Az említett 47 százalékos arány azonban még mindig nagyon alacsony a régió más országaihoz képest, hiszen például Szlovéniában 79 százalék válaszolta azt, hogy külföldre foglalt le utazást.

A fizetési megoldásokban viszont nagyon sok a hasonlóság a térség országai között, a magyarok pedig „kiugranak felfelé”. A Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: az online és az önálló szervezés vonatkozásában a magyarok több mint 80 százaléka nyilatkozta azt, hogy maga szervezi meg az utazását és online fizeti ki a szállást, illetve az utazással kapcsolatos költségeket.

Bár a többség – Magyarországon is – bankkártyát vagy digitális tárcát használ, a mostani felmérés során a magyarok 35 százaléka válaszolta azt, hogy elutazás előtt, itthon pénzváltónál vált az utazáshoz pénzösszeget. Kelemen Tamás hozzátette: érdemes mérlegelni, mert a kártyás fizetés költségben előnyösebb lehet, illetve hogyha a külföldi elfogadóhelyen felajánlja a terminál vagy az ATM ezt a lehetőséget, akkor érdemes a helyi valutát, devizát választani.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

