Egyre inkább terjed a magyarok körében is a digitális tárca

Gyors ütemben alakítja át a mesterséges intelligencia az utazásszervezést Magyarországon is – közölte a Visa saját kutatásának eredményei alapján. A közép- és kelet-európai utazási és fizetési szokásokat vizsgáló felmérés szerint Magyarországon a megkérdezettek többsége szervezett már utazást mesterséges intelligenciára támaszkodva, 13 százalék rendszeresen él ezzel a lehetőséggel.

A Visa nemzetközi kutatása áprilisban országonként ezer fős reprezentatív mintán készült a 18 és 75 év közöttiek körében, a magas jövedelműek felülreprezentáltak voltak.

A Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója az InfoRádióban elmondta: a pénzügyi vállalat már ötödik éve készít felmérést a közép-kelet-európai térség utazási és fizetési szokásairól. Összesen nyolc országban végezték el a kutatást:

Bulgária,

Horvátország,

Csehország,

Magyarország,

Lengyelország,

Románia,

Szlovénia

és Szlovákia.

Kelemen Tamás tájékoztatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazásszervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek a megkérdezetteknél a Visa munkatársai. Már tavaly és idén is hangsúlyos szerepet kapott a kutatás során a mesterséges intelligencia használata.

A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája – hasonlóan a régió többi országához – Európára koncentrálódik, a megkérdezettek több mint 90 százaléka válaszolt így.

A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást.

Érdekesség, hogy a nyolc közép-kelet-európai ország közül ötben az első vagy dobogós helyen végzett Horvátország mint a legnépszerűbb úti cél.

A bankkártyahasználat tekintetében Kelemen Tamás szerint bár vannak bizonyos eltérések az egyes országok között, de jellemzően lekövetik egymás fizetési trendjeit. A Visa kutatása szerint a magyarok 56 százaléka más országokban is a belföldön használatos bankkártyájával fizet. Az utazók kényelmi, gyorsasági és biztonsági megfontolásból kedvelik a digitális megoldásokat, de a bankkártyákhoz kapcsolódó utazási előnyöket még mindig nem használják ki eléggé.

Egyre népszerűbb már idehaza is a digitális tárca (Apple Wallet, Google Wallet), a magyar válaszadók 34 százaléka jelezte, hogy ezt a megoldást választja rendszeresen.

A többi közép-kelet-európai országhoz képest hazánk az utazási hajlandóságban van némi lemaradásban, ugyanakkor a 2025-ös adatokhoz képest 30 százalékkal növekedett a magyarok érdeklődése, illetve a foglalások száma a külföldi utazások vonatkozásában. Az idei felmérés során a magyarok 47 százaléka válaszolta azt, hogy tervez külföldi utazást, míg tavaly 36 százalék volt ez az arány.

Kelemen Tamás hozzátette: a magyarok 65 százaléka tervez idén belföldi utazást, ami a Visa felmérése alapján azt mutatja, hogy nincs komolyabb átrendeződés. A változás inkább az utazási hajlandóság erősödésén figyelhető meg, ugyanis az látszik, hogy a belföldi turizmus stabilitása mellett egyre több magyar utazik külföldre.

Az említett 47 százalékos arány azonban még mindig nagyon alacsony a régió más országaihoz képest, hiszen például Szlovéniában 79 százalék válaszolta azt, hogy külföldre foglalt le utazást.

A fizetési megoldásokban viszont nagyon sok a hasonlóság a térség országai között, a magyarok pedig „kiugranak felfelé”. A Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: az online és az önálló szervezés vonatkozásában a magyarok több mint 80 százaléka nyilatkozta azt, hogy maga szervezi meg az utazását és online fizeti ki a szállást, illetve az utazással kapcsolatos költségeket.

Bár a többség – Magyarországon is – bankkártyát vagy digitális tárcát használ, a mostani felmérés során a magyarok 35 százaléka válaszolta azt, hogy elutazás előtt, itthon pénzváltónál vált az utazáshoz pénzösszeget. Kelemen Tamás hozzátette: érdemes mérlegelni, mert a kártyás fizetés költségben előnyösebb lehet, illetve hogyha a külföldi elfogadóhelyen felajánlja a terminál vagy az ATM ezt a lehetőséget, akkor érdemes a helyi valutát, devizát választani.

Megtakarítások A Visa által a témában kiadott közlemény idézi az MBH Bank friss kutatását is, amely megerősítette, hogy a magyarok anyagilag felkészülnek az utazásukra, amit a döntő többségük megtakarításból finanszíroz. A visszajelzések alapján a digitális fizetés szerepe jelentős, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetés mára a megkérdezettek több mint felénél napi gyakorlat. Hozzátették: az utazási szezonban különösen sokan keresik a gyors, egyszerű, készpénzmentes fizetési megoldásokat. A kényelmes és biztonságos fizetés azért is alapelvárás, mert gyakoriak az előre nem tervezett kiadások, a válaszadók majdnem kétharmada költött már többet a tervezettnél nyaralás latt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.