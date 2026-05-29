Infostart.hu
2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: Twitter/Spaceflight Now

Brutális videón, ahogy felrobban az űrrakéta indítás közben Cape Canaveralon

Az indítóálláson robbant fel a Blue Origin rakétája a floridai Cape Canaveral Space Force Station űrkatonai támaszpont létesítményénél csütörtökön éjszaka.

A New Glenn elnevezésű hordozórakéta a hajtóműteszt során semmisült meg, ugyanakkor a balesetben senki nem sérült meg.

Az első közlemény szerint a Kennedy Űrközpont közelében működő, közvetlenül a tengerparton álló 36-os indítóállásban nem keletkeztek komolyabb károk. Az amerikai haderő űrkatonai támaszpontjához tartozó indítóállást a Blue Origin űrkutatási magánvállalatként, bérleti szerződés alapján használja.

A nagy méretű szállítmányok felbocsátására épült hordozórakéta egy, a jövő hétre tervezett műholdindítást megelőző teszt közben semmisült meg.

A hatóságok arra figyelmeztették a környékbeli lakosságot, hogy a következő napokban a robbanás során keletkezett veszélyes hulladék sodródhat a tengerpartra. Mindenkit arra szólítottak fel, hogy értesítse a hatóságot, ha törmeléket talál.

A Blue Origin tulajdonosa, Jeff Bezos üzletember az eset után közölte, hogy a robbanás pontos okát egyelőre nem tudják, de hangoztatta, hogy amit szükséges, azt újraépítik, és folytatják az űrrepüléseket.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) tisztségviselői „anomáliaként” jellemezték a történteket.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója az incidenst követően kiemelte, hogy nincsenek sérültek, minden alkalmazott jól van, ugyanakkor hangsúlyozta, vizsgálják a baleset lehetséges kihatását az Artemis Hold-programra, valamint a Hold-bázis kialakításának menetére.

A Blue Origin a NASA partnereként vesz rész a Hold-programban, az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX mellett.

A NASA a hét első felében számolt be arról, hogy a Holdra telepítendő állandó űrbázis előkészületeinek részeként még idén több űrrepülést terveznek, amelyekben a Blue Originnak is szerepe van.

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

