2026. május 29. péntek Magdolna
Fellövik a Sencsou-23 ûrhajót fedélzetén három kínai ûrhajóssal az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Góbi sivatagban fekvõ Csiucsüan kilövõbázisról 2026. május 24-én. A háromfõs legénység - Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Li Csia-jing kutatási szakértõ  várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringõ Tienkung (Mennyei Palota) kínai ûrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és ûrsétákat hajtanak majd végre.
Hét hónapot voltak az űrben, most hazatértek a kínai űrhajósok

Sikeresen földet ért pénteken, pekingi idő szerint 20 óra 11 perckor a Sencsou-22 űrhajó visszatérő egysége, fedélzetén a Sencsou-21 küldetés három kínai űrhajósával – jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA).

A Csang Lu ezredes, valamint Vu Fej és Csang Hung-csang alkotta háromfős legénység az észak-kínai Belső-Mongólia autonóm területen található Tungfeng leszállóhelyen ért földet. A helyszíni orvosi vizsgálatok szerint mindhárom űrhajós jó egészségi állapotban van.

A Sencsou-21 legénysége 2025. november 1-jén érkezett meg a Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomásra.

Az űrhajósok 210 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítottak fel

egyetlen személyzet leghosszabb folyamatos űrbeli tartózkodásában. A kínai űrügynökség közlése szerint a küldetés teljes sikerrel zárult.

A rekordot jelentő küldetés során a legénység három űrsétát hajtott végre, megvizsgálta a Sencsou-20 visszatérő kapszulájának egyik ablakát, valamint űrszemét elleni védelmi eszközöket telepített az űrállomáson. Emellett több rakománykezelési műveletet is végrehajtott, és számos tudományos kísérletet folytatott a mikrogravitációs fizika, az anyagtudomány, az élettudományok, az űrorvoslás és az űrtechnológia területén.

A küldetés több történelmi jelentőségű eseményhez is kapcsolódott a kínai „emberes” űrprogramban. Az űrhajósok részesei voltak annak az első esetnek, amikor egy űrhajó visszatérését űrszemét-becsapódás miatt el kellett halasztani. Szintén először fordult elő, hogy egy személyzet másik űrhajóval tért vissza a Földre, mint amellyel az űrállomásra érkezett, valamint ekkor hajtották végre Kína első emberes vészhelyzeti űrindítását is.

A mostani visszatéréshez használt Sencsou-22 űrhajót 2025. november 25-én indították el a Csiucsüan Űrközpontból a kínai emberes űrprogram első vészhelyzeti indításaként.

A személyzet eredetileg a Sencsou-21 űrhajóval érkezett az űrállomásra. Az űrhajó később az űrszemét-becsapódás miatt megsérült Sencsou-20 helyére lépett, és biztonságban hazaszállította annak legénységét. A Sencsou-21 küldetés három űrhajósa emiatt tért vissza a Sencsou-22 fedélzetén a Földre.

Nyitóképünkön: a „váltószemélyzet” indulása –fellövik a Sencsou-23 űrhajót fedélzetén három kínai űrhajóssal az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Góbi sivatagban fekvõ Csiucsüan kilövőbázisról 2026. május 24-én. A háromfős legénység, Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Li Csia-jing kutatási szakértő várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre.

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Új fejlemények a Gyárfás-ügyben: megdőlhet az ítélet, hamarosan elhagyhatja a börtönt?

A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

