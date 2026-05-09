Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre

10 hiányzó?
Az Országgyűlés gépi szavazás útján megállapította, hogy határozatképes. 189-en szavaztak, tehát 10 hiányzó van. A mandátumigazoló szavazáson egy perccel később már csak 6 hiányzó volt.
Szünet
Fél 11 tájban Vitányi István parlamenti korelnök mandátumvizsgálati szünetet rendelt el. Perceken belül folytatjuk!
Bejelentés: a Mi Hazánk kivonul
A Mi Hazánk frakciója kivonul az Országgyűlés szombati alakuló üléséről az Európai Unió himnusza, az Örömóda elhangzása előtt - közölte Toroczkai László frakcióvezető újságírókkal az ülés megkezdését megelőzően.
A frakcióvezető a döntést azzal indokolta: himnusza államnak van, ezért ezt a gesztust nem tudják elfogadni.
Hozzátette: legutoljára a DK képviselte azt a törekvést, amely a szuverén nemzetek Európája helyett európai egyesült államokká, egy birodalommá akarja átalakítani az Európai Uniót. Hozzátette, ha csak a cigány himnusz hangzana el, akkor ő maga bent maradna az ülésteremben.
Ugyanakkor megjegyezte: Magyarország Himnusza a cigány származású honfitársaink himnusza is, és ha azt mondják, szükségük van egy másikra, ezzel valójában kirekesztik őket. Toroczkai László sokkal nagyobb problémának nevezte, hogy az ülésen elhangzik egy népdal is, amit a Tisza Párt a kampányában használt.
Az MTI-nek az ellenzéki frakciótól származó információja szerint a kivonulás után a Mi Hazánk képviselői külön esküt tesznek a Szent Korona előtt az Országház Kupolatermében. (MTI)
„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között
Kialakult az Országgyűlés új ülésrendje: az a szokás nem változott, hogy a kormányzó párt tölti fel a székeket jobb felől, viszont a Fidesz és a Tisza Párt frakciója között egyfajta „pufferzóna” jött létre.
A leköszönő kormánypártok képviselői nyilatkoztak ellenzéki szerepükről
KDNP - Rétvári Bence frakcióvezető.
Fidesz - Gulyás Gergely frakcióvezető.
Hétvégi különlegesség
A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. (MTI)
Sulyok Tamás beszéde percekkel korábban
Sulyok Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd bejelentette, hogy a 2026. évi országgyűlési választáson megválasztottak közül az alakuló ülésig 199 képviselő és 11 nemzetiségi szószóló nyújtotta be a számára a megbízólevelét. Ezeket mandátumvizsgálat céljából a korelnök és a korjegyzők rendelkezésére bocsátotta. A határozati házszabály alapján a házbizottság megalakulásáról szóló bejelentésig az alakulóülést a korelnök vezeti – ezzel felkérte a 73 éves Vitányi Istvánt az ülés vezetésére.
A 73 éves fideszes Vitányi István a korelnök...
...megkezdte az ülés vezetését.
Sulyok Tamás
Az államfő felszólítására az ülésteremben tartózkodók elénekelték a Himnuszt, majd szűkszavú beszédet mondott.
Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus
Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.