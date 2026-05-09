ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Magyar Péter / YouTUbe

Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre

Infostart

Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.

2026.05.09. 10:50

10 hiányzó?

Az Országgyűlés gépi szavazás útján megállapította, hogy határozatképes. 189-en szavaztak, tehát 10 hiányzó van. A mandátumigazoló szavazáson egy perccel később már csak 6 hiányzó volt.

2026.05.09. 10:40

Szünet

Fél 11 tájban Vitányi István parlamenti korelnök mandátumvizsgálati szünetet rendelt el. Perceken belül folytatjuk!

2026.05.09. 10:33

Bejelentés: a Mi Hazánk kivonul

A Mi Hazánk frakciója kivonul az Országgyűlés szombati alakuló üléséről az Európai Unió himnusza, az Örömóda elhangzása előtt - közölte Toroczkai László frakcióvezető újságírókkal az ülés megkezdését megelőzően.

A frakcióvezető a döntést azzal indokolta: himnusza államnak van, ezért ezt a gesztust nem tudják elfogadni.

Hozzátette: legutoljára a DK képviselte azt a törekvést, amely a szuverén nemzetek Európája helyett európai egyesült államokká, egy birodalommá akarja átalakítani az Európai Uniót. Hozzátette, ha csak a cigány himnusz hangzana el, akkor ő maga bent maradna az ülésteremben.

Ugyanakkor megjegyezte: Magyarország Himnusza a cigány származású honfitársaink himnusza is, és ha azt mondják, szükségük van egy másikra, ezzel valójában kirekesztik őket. Toroczkai László sokkal nagyobb problémának nevezte, hogy az ülésen elhangzik egy népdal is, amit a Tisza Párt a kampányában használt.

Az MTI-nek az ellenzéki frakciótól származó információja szerint a kivonulás után a Mi Hazánk képviselői külön esküt tesznek a Szent Korona előtt az Országház Kupolatermében. (MTI)

2026.05.09. 10:32

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Kialakult az Országgyűlés új ülésrendje: az a szokás nem változott, hogy a kormányzó párt tölti fel a székeket jobb felől, viszont a Fidesz és a Tisza Párt frakciója között egyfajta „pufferzóna” jött létre.

2026.05.09. 10:30

A leköszönő kormánypártok képviselői nyilatkoztak ellenzéki szerepükről

KDNP - Rétvári Bence frakcióvezető.
Fidesz - Gulyás Gergely frakcióvezető.

2026.05.09. 10:26

Az NVI elnöke beszédét...

...hamarosan ITT olvashatja.

2026.05.09. 10:26

Az NVB elnöke beszédét...

...ITT olvashatja.

2026.05.09. 10:20

Hétvégi különlegesség

A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. (MTI)

2026.05.09. 10:13

Sulyok Tamás beszéde percekkel korábban

Sulyok Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd bejelentette, hogy a 2026. évi országgyűlési választáson megválasztottak közül az alakuló ülésig 199 képviselő és 11 nemzetiségi szószóló nyújtotta be a számára a megbízólevelét. Ezeket mandátumvizsgálat céljából a korelnök és a korjegyzők rendelkezésére bocsátotta. A határozati házszabály alapján a házbizottság megalakulásáról szóló bejelentésig az alakulóülést a korelnök vezeti – ezzel felkérte a 73 éves Vitányi Istvánt az ülés vezetésére.

2026.05.09. 10:12

A 73 éves fideszes Vitányi István a korelnök...

...megkezdte az ülés vezetését.

2026.05.09. 10:07

Sulyok Tamás

Az államfő felszólítására az ülésteremben tartózkodók elénekelték a Himnuszt, majd szűkszavú beszédet mondott.

2026.05.09. 09:57

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.

Kezdőlap    Belföld    Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre

parlament

sulyok tamás

alakuló ülés

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre

Most alakul meg az új Országgyűlés – percről percre
Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.
 

NVB-elnök az Országgyűlés alakuló ülésén: kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga

Kapitány István a parlamentben mondta el, mi most az új kormány legfontosabb dolga

A parlament alakuló ülésének első szünetében nyilatkoztak a képviselők a sajtó munkatársainak. Többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt is válaszolt a kérdésekre, és arról beszélt, melyek az új kormány legfontosabb prioritásai.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete

Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete

Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 10:34
NVB-elnök az Országgyűlés alakuló ülésén: kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le
2026. május 9. 09:47
KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel
×
×