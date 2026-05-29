2026. május 29. péntek Magdolna
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a nukleáris hordozórakéták fejlesztésére szakosodott Moszkvai Hõtechnikai Intézetben tett látogatása során 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev

Ijesztő nyilatkozatot tett Vlagyimir Putyin az örmény válságról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrajnai válság hasonló helyzetből indult, mint amilyen Örményországban alakult ki – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak pénteken Asztanában.

„Az ukrajnai válság valamikor Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási kísérleteivel kezdődött. Mi pedig nem elleneztük ezt” – mondta. Arra figyelmeztetett, hogy Örményország az Eurázsiai Gazdasági Unióból való kilépése esetén elveszíti részvételét a tömörülés szabadkereskedelmi megállapodásaiban.

Örményország kizárását fontolgatja az orosz vezetésű, volt szovjet köztársaságokat tömörítő Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU), mert Jereván csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és felszólította a kaukázusi országot, tartsanak népszavazást a csatlakozásról.

Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és Kirgizisztán közölte, hogy Örményország nyugati integrációja „jelentős kockázatokat jelent az EGU gazdasági biztonságára”.

A közleményt az EGU asztanai csúcstalálkozója után adták ki, amelyen Nikol Pasinján örmény miniszterelnök nem vett részt, a választási kampányra hivatkozva a június 7-i örményországi parlamenti választások előtt. A négy másik EGU-tagállam felszólította Jerevánt: tartson népszavazást az európai uniós csatlakozási törekvésekről, amelyben szerepel a 2015-ben alapított, Moszkva vezette szervezetben való maradása is.

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Új fejlemények a Gyárfás-ügyben: megdőlhet az ítélet, hamarosan elhagyhatja a börtönt?

A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

2026. május 29. 20:56
Hét hónapot voltak az űrben, most hazatértek a kínai űrhajósok
2026. május 29. 20:45
Donald Trump arcképe rákerülhet a dollár papírpénzre
