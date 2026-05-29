„Az ukrajnai válság valamikor Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási kísérleteivel kezdődött. Mi pedig nem elleneztük ezt” – mondta. Arra figyelmeztetett, hogy Örményország az Eurázsiai Gazdasági Unióból való kilépése esetén elveszíti részvételét a tömörülés szabadkereskedelmi megállapodásaiban.

Örményország kizárását fontolgatja az orosz vezetésű, volt szovjet köztársaságokat tömörítő Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU), mert Jereván csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és felszólította a kaukázusi országot, tartsanak népszavazást a csatlakozásról.

Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és Kirgizisztán közölte, hogy Örményország nyugati integrációja „jelentős kockázatokat jelent az EGU gazdasági biztonságára”.

A közleményt az EGU asztanai csúcstalálkozója után adták ki, amelyen Nikol Pasinján örmény miniszterelnök nem vett részt, a választási kampányra hivatkozva a június 7-i örményországi parlamenti választások előtt. A négy másik EGU-tagállam felszólította Jerevánt: tartson népszavazást az európai uniós csatlakozási törekvésekről, amelyben szerepel a 2015-ben alapított, Moszkva vezette szervezetben való maradása is.