Elbúcsúztatták Sebő Ferencet

A búcsúztatón, amelyet követően szűk körben helyezték örök nyugalomra, Sebestyén Márta népdalénekes, előadóművész emlékeit felidézve elmondta: Sebő Ferencet mindenhol tisztelettel és szeretettel fogadták széles körű ismeretei és humora miatt, mindenkivel szót értett. Érték, minőség és hitelesség tekintetében kérlelhetetlen volt – hangsúlyozta, majd a Ha folyóvíz volnék kezdetű csángó énekkel köszönt el Sebő Ferenctől.

Sebő Ferenc tanácsairól, tanításairól, kutatásairól és zenéjéről beszélt Bolya Mátyás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének vezetője.

Emlékeztetett arra, hogy Sebő Ferenc szeretett tanítani, átadni a tudását, fiatalok között lenni. Személyében egy műszaki értelmiségi tévedt a népzenekutatás területére, olyan műveltségi elemeket mozgósítva, amelyek európai kontextusba helyezték páratlan örökségünket - mutatott rá, hozzátéve: a végtelen szabadság eredményezte Sebő Ferenc páratlan életművét.

Gryllus Dániel zeneszerző, előadóművész felidézte: az 1960-as évek végén a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban muzsikáltak együtt Sebő Ferenccel, Halmos Bélával és Gryllus Vilmossal.

Szólt a közös munkákról, a Hangzó Helikon sorozatban megjelent Nagy László-, József Attila-, Lázár Ervin- és Kovács András Ferenc-lemezekről. Elmondta, hogy idén április 11-én, a költészet napján adták utolsó közös koncertjüket.

Jordán Tamás színész, rendező felidézte, hogy Sebő Ferenccel 1971-ben ismerkedtek meg a Huszonötödik Színházban, 1979-ben mutatták be a Szólt az ember című, József Attila-összeállítást, amelyet szinte napjainkig játszottak szerte az országban.

Szívmelengetőnek nevezte a Szeressetek szilajon című idei költészet napi előadást, amelyen a Sebő és Kaláka együttessel léptek színpadra.

Jordán Tamás József Attila és Szókratész szavaival búcsúzott Sebő Ferenctől a búcsúztatón, ahol mások mellett Nagy László, József Attila és Orbán Ottó megzenésített versei hangoztak el.

Sebő Ferenc 79 éves korában, április 27-én hunyt el.

Életében a zenekutatás, a zeneszerzés és az előadóművészet szétválaszthatatlanul egybefonódott. Az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Magyar Táncművészeti Szövetség társelnöke, a Hagyományok Házának szakmai igazgatója is volt.

Az első Sebő-album 1975-ben jelent meg, ezen népdalfeldolgozások és versmegzenésítések szerepeltek, megzenésítették mások mellett József Attila, Weöres Sándor, Nagy László és Lázár Ervin verseit. Sokoldalú művészi munkássága elismeréseként 2012-ben vehette át a Kossuth-díjat.