ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.54
usd:
302.9
bux:
134616.81
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sebõ Ferenc Kossuth-díjas népzenekutató, zenész, a táncházmozgalom egyik elindítójának búcsúztatása a Farkasréti temetõben 2026. május 29-én.
Nyitókép: Kovács Márton

Elbúcsúztatták Sebő Ferencet

Infostart / MTI

Családja, barátai, pályatársai, tisztelői vettek végső búcsút Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenekutatótól, zenésztől, a táncházmozgalom egyik elindítójától pénteken Budapesten, a Farkasréti temetőben.

A búcsúztatón, amelyet követően szűk körben helyezték örök nyugalomra, Sebestyén Márta népdalénekes, előadóművész emlékeit felidézve elmondta: Sebő Ferencet mindenhol tisztelettel és szeretettel fogadták széles körű ismeretei és humora miatt, mindenkivel szót értett. Érték, minőség és hitelesség tekintetében kérlelhetetlen volt – hangsúlyozta, majd a Ha folyóvíz volnék kezdetű csángó énekkel köszönt el Sebő Ferenctől.

Sebő Ferenc tanácsairól, tanításairól, kutatásairól és zenéjéről beszélt Bolya Mátyás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének vezetője.

Emlékeztetett arra, hogy Sebő Ferenc szeretett tanítani, átadni a tudását, fiatalok között lenni. Személyében egy műszaki értelmiségi tévedt a népzenekutatás területére, olyan műveltségi elemeket mozgósítva, amelyek európai kontextusba helyezték páratlan örökségünket - mutatott rá, hozzátéve: a végtelen szabadság eredményezte Sebő Ferenc páratlan életművét.

Gryllus Dániel zeneszerző, előadóművész felidézte: az 1960-as évek végén a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban muzsikáltak együtt Sebő Ferenccel, Halmos Bélával és Gryllus Vilmossal.

Szólt a közös munkákról, a Hangzó Helikon sorozatban megjelent Nagy László-, József Attila-, Lázár Ervin- és Kovács András Ferenc-lemezekről. Elmondta, hogy idén április 11-én, a költészet napján adták utolsó közös koncertjüket.

Jordán Tamás színész, rendező felidézte, hogy Sebő Ferenccel 1971-ben ismerkedtek meg a Huszonötödik Színházban, 1979-ben mutatták be a Szólt az ember című, József Attila-összeállítást, amelyet szinte napjainkig játszottak szerte az országban.

Szívmelengetőnek nevezte a Szeressetek szilajon című idei költészet napi előadást, amelyen a Sebő és Kaláka együttessel léptek színpadra.

Jordán Tamás József Attila és Szókratész szavaival búcsúzott Sebő Ferenctől a búcsúztatón, ahol mások mellett Nagy László, József Attila és Orbán Ottó megzenésített versei hangoztak el.

Sebő Ferenc 79 éves korában, április 27-én hunyt el.

Életében a zenekutatás, a zeneszerzés és az előadóművészet szétválaszthatatlanul egybefonódott. Az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Magyar Táncművészeti Szövetség társelnöke, a Hagyományok Házának szakmai igazgatója is volt.

Az első Sebő-album 1975-ben jelent meg, ezen népdalfeldolgozások és versmegzenésítések szerepeltek, megzenésítették mások mellett József Attila, Weöres Sándor, Nagy László és Lázár Ervin verseit. Sokoldalú művészi munkássága elismeréseként 2012-ben vehette át a Kossuth-díjat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elbúcsúztatták Sebő Ferencet

temetés

búcsúztatás

jordán tamás

gryllus dániel

sebő ferenc

sebestyén márta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Akár 100 ezer látogató is érkezhet Budapestre a szombati BL-döntőre, akik átlagosan fejenként 1000 eurót költenek majd el – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász. Több angol és kevesebb francia szurkoló lesz Budapesten.
 

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen ma kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Magyar Péter reagált Orbán Viktor üzenetére

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – Orbán Viktor üzent Magyar Péternek a brüsszeli egyezség után

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

Tanács Zoltán: a Fidesz-kormány a felsőoktatás területén is hagyott hátra „csapdát”

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság

Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság

Sok helyen ma már alapelvárás a home office. De vajon tényleg mindenki ugyanúgy dolgozik otthonról? És mely területeken működik igazán a hibrid munkavégzés? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 19:06
Kevesebb, mint tíz centi választja el a Velencei-tavat a rekordalacsony vízállástól
2026. május 29. 18:55
Magyar Péter reagált Orbán Viktor üzenetére
×
×