Egységes pontokon az összes megosztott biciklit és rollert használni lehet majd Budapesten

A Karácsony Gergely jegyezte előterjesztést 19 igennel, 8 nem ellenében fogadta el a testület.

A rendeletmódosítás hatásaként javul a mikromobilitási szolgáltatások, azon belül is a közösségi közlekedésbe integrált Bubi elérhetősége, különösen a sűrűn lakott, belvárosi és városközponti területeken, ezzel hozzájárulva a mindennapi mobilitási igények kielégítéséhez.

Az egységesen szabályozott mobi-pontok várhatóan csökkentik a közterületen tapasztalható rendezetlenséget azáltal, hogy az eszközök várható használata és lehelyezése egyenletesebben tud megtörténni a rendelkezésre álló infrastruktúrán – olvasható a javaslathoz mellékelt hatásvizsgálatban.