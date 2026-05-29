Kutatások, lefoglalások – kiderült, hogy áll a nyomozás az MNB-t érintő vagyonvesztés ügyében

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tavaly februárban indított eljárást az Állami Számvevőszéknek a Magyar Nemzeti Bankról és a hozzá kapcsolt alapítványokról szóló jelentése után, ami megállapította, hogy a jegybank alapítványai bonyolult céghálózatokon keresztül fektettek be százmilliárdokat, és a pénzből nem biztos, hogy megvan.

A nyomozás két szálon folyik 2025 áprilisa óta:

az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlen kezelési gyanú;

az alapítványok működése (Neumann János Egyetem, Metropolitan Egyetem, balatonakarattyai konferencia-központ) kapcsán felmerült pénzmosási gyanú.

Most a második ügyről adtak tájékoztatást.

Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója elmondta, hogy pénzmosás gyanújával eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat különféle gazdasági társaságoktól. Az adatok mentése még zajlik és várhatóan elhúzódik.

Akkora adatmennyiségről van szó, hogy ha valaki napi 8 órában csak ezeket olvasná, akkor is 21 évbe telne, míg végezne.

Megerősítették, hogy az Infoparkban volt razzia, ez az a helyszín, ahol a korábbi jegybankelnök fiához köthető, a jegybank felújításán is dolgozó cég székhelye van.

Gyanúsítás az ügyben még nem történt, a nyomozások a felderítési szakban vannak, több szálon futnak.

A hatóságok látókörében 97 személy és 36 gazdasági társaság, valamint 11 magántőkealap van.

Mint mondták, kényszerintézkedést még nem rendeltek el (hogy egy tanú vagy gyanúsított ne juthasson külföldre), de ha valaki más országba is menekül, a rendőrség a nemzetközi kapcsolatain keresztül úgyis utoléri. Például a dubaji rendőrséggel kifejezetten jó a kapcsolat, hangzott el, vélhetően azért, mert a volt jegybankelnök Matolcsy György családtagjairól felröppent a hír, hogy a vagyontárgyaikat oda szállíttathatták.

Beszámoltak még a sajtótájékoztatón arról is, hogy nagyon sokan jelentkeztek azzal, hogy adatokkal, vallomásokkal segítenék a nyomozást.

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze elmondta, hogy a most lefoglalt több tíz terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB-ügyben keletkezett adatok mennyisége. Közölte: ez a legnagyobb ügy, amelyben valaha részt vett, és

külön szoftvert kellett közbeszereztetniük, amely segíti az elemzést és amelytől a munka gyorsabbá tételét várják.

Vokó Annamária, a Központi Nyomozó Főügyészség megbízott osztályvezető ügyésze, az MNB ügyében a nyomozócsoport vezetője elmondta, hogy az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak a társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. Összesen 10 terabájtnyi adat ez, volt, ahonnan egész szervereket vettek hatósági zár alá.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az esemény végén beszámolt arról, hogy a rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy főszereplőjét egy kényszerítés miatti ügy miatt, itt további nyomozati cselekmények várhatók.

A cikk Varga Mónika helyszíni tudósítása alapján készült.