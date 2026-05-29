2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: Pixabay

Megint kigyulladt egy mozdony, le kellett szállítani az utasokat

ELŐZMÉNYEK

Harkakötöny állomáson egy Kiskun InterRégió (IR 17895) mozdonya kigyulladt, emiatt a katasztrófavédelem egy időre leállította a vonatközlekedést az állomáson.

Sűrű füst és lángok csaptak föl – de szerencsére senki nem sérült meg a harkakötönyi állomáson Bács-Kiskun vármegyében. Nem tudni, miért gyullad ki a mozdony – közölte a katasztrófavédelem és a delalfoldinfo.hu.

A hatóság azóta már engedélyezte a vonatok közlekedését, így jellemzően ismét teljes útvonalon vonatok közlekednek.

Ebben a hónapban rengeteg a mozdonytűz, az iho.hu összeállítása hat vonattüzet és jó néhány balesetet sorol fel csak májusban. A téma Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján is szóba került, mint mondta, az uniós pénzekből a Lázár János-féle régi mozdonyok lízingje helyett új vonatokat vehetünk.

(Nyitóképünk illusztráció)

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

