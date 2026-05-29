Megint kigyulladt egy mozdony, le kellett szállítani az utasokat

Sűrű füst és lángok csaptak föl – de szerencsére senki nem sérült meg a harkakötönyi állomáson Bács-Kiskun vármegyében. Nem tudni, miért gyullad ki a mozdony – közölte a katasztrófavédelem és a delalfoldinfo.hu.

A hatóság azóta már engedélyezte a vonatok közlekedését, így jellemzően ismét teljes útvonalon vonatok közlekednek.

Ebben a hónapban rengeteg a mozdonytűz, az iho.hu összeállítása hat vonattüzet és jó néhány balesetet sorol fel csak májusban. A téma Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján is szóba került, mint mondta, az uniós pénzekből a Lázár János-féle régi mozdonyok lízingje helyett új vonatokat vehetünk.

