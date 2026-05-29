2026. május 29. péntek Magdolna
Borbély Balázs, az ETO vezetõedzõje a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkõzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Itt a bejelentés: távozik a Győrtől és a Fradinál folytatja Borbély Balázs

Infostart

Az ETP FC hivatalos oldalán közölte, hogy a klubbal bajnoki címet elérő Borbély Balázs távozik Győrből, mivel a szakember elfogadta a Ferencváros megkeresését.

A mai nappal az ETO FC és Borbély Balázs útjai különválnak – olvasható az ETO FC sajtóközleményében. A vezetőedző arról tájékoztatta a klubot, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését.

„Klubunk szándéka egyértelműen az volt, hogy a közös munkát a következő idényben is folytassuk, és együtt építsünk tovább az elmúlt évek eredményeire. Tudomásul vesszük a döntést. Ugyanakkor nem titok, hogy terveink a folytonosságra, a stabilitásra és a közösen megkezdett munka folytatására épültek. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé: a játékosoké, a szakmai stábé, a klub dolgozóié, tulajdonosaié és minden ETO-szurkolóé” – írták.

Az ETO FC továbbra is hisz a klub erejében, közösségében és abban a munkában, amelyet együtt építenek nap mint nap. Ambícióik változatlanok. „Az ETO története jóval nagyobb bármely játékosnál, edzőnél vagy vezetőnél. Klubunk múltja, jelene és jövője arra kötelez bennünket, hogy mindig előre tekintsünk, és olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akik teljes mértékben elkötelezettek az ETO jövője iránt” – olvasható.

Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?

Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?
Volkswagen: 35 ezer. Bosch: 22 ezer. ZF: 14 ezer. ThyssenKrupp: 11 ezer. A német ipar leépítési hulláma nem elszigetelt vállalati döntések sorozata, hanem annak jele, hogy az olcsó energiára, prémium autógyártásra, erős beszállítói láncokra és kínai keresletre épülő modell egyszerre több ponton is megsérült.
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy kapacitású, akár több tízezer szívásos elektromos cigaretták töltőfolyadékában idővel több mérgező vegyület halmozódik fel, mint a frissen üzembe helyezett vape-ekben, ami komoly kockázatot jelenthet az azokat használók egészségére nézve - írja az Eurekalert.

Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

2026. május 29. 09:15
Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat
2026. május 29. 08:47
Kézilabda, tenisz, kerékpár – sport a tévében
