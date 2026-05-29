Itt a bejelentés: távozik a Győrtől és a Fradinál folytatja Borbély Balázs

A mai nappal az ETO FC és Borbély Balázs útjai különválnak – olvasható az ETO FC sajtóközleményében. A vezetőedző arról tájékoztatta a klubot, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését.

„Klubunk szándéka egyértelműen az volt, hogy a közös munkát a következő idényben is folytassuk, és együtt építsünk tovább az elmúlt évek eredményeire. Tudomásul vesszük a döntést. Ugyanakkor nem titok, hogy terveink a folytonosságra, a stabilitásra és a közösen megkezdett munka folytatására épültek. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé: a játékosoké, a szakmai stábé, a klub dolgozóié, tulajdonosaié és minden ETO-szurkolóé” – írták.

Az ETO FC továbbra is hisz a klub erejében, közösségében és abban a munkában, amelyet együtt építenek nap mint nap. Ambícióik változatlanok. „Az ETO története jóval nagyobb bármely játékosnál, edzőnél vagy vezetőnél. Klubunk múltja, jelene és jövője arra kötelez bennünket, hogy mindig előre tekintsünk, és olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akik teljes mértékben elkötelezettek az ETO jövője iránt” – olvasható.