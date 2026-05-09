Tarr Zoltán református lelkész, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond a debreceni Református Nagytemplom előtt tartott anyák napi nagygyűlésen 2024. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Eddig nem ismert személyi kérdésekről vallott a hivatalba lépő kormány egyik miniszterjelöltje

Infostart

Valóban Rubovszky Ritának szánták eredetileg az oktatási tárcát. Tarr Zoltán árult el részleteket.

Magyar Péter korábbi bejelentésének megfelelően, „amint kormányra kerülünk, vizsgálatot indítunk az NKA-pénzek felhasználásáról, de sajnos más köztestületek korábbi tevékenységével kapcsolatban is hasonló munkára lesz szükség” – közölte a Parlamentben újságírók kérdéseire válaszolva Tarr Zoltán, a Tisza-kormány leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere a Partizán élő adásában a 24.hu összefoglalója szerint.

Elmondása szerint nem külső nyomásra cserélt az utolsó pillanatban Magyar Péter igazságügyminiszter-jelöltet, a Tisza Párton belül meg tudták beszélni a Melléthei-Barna Márton, Görög Márta cserét, ez Tarr Zoltán szerint a leendő kormány önkorrekciós képességét is mutatja.

Az oktatási miniszter jelölését érintő korábbi ügyről is beszélt: valóban Rubovszky Ritát jelölték volna, de erről a párt soha nem kommunikált hivatalos formában, csak sajtókiszivárogtatás útján lehetett tudni a névről. A miniszter végül egy másik szakember, Lannert Judit lett azok után, hogy egy 17 gimnáziumi vezetőből álló csoport beleszólást kért a folyamatokba.

