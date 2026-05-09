Eddig nem ismert személyi kérdésekről vallott a hivatalba lépő kormány egyik miniszterjelöltje

Magyar Péter korábbi bejelentésének megfelelően, „amint kormányra kerülünk, vizsgálatot indítunk az NKA-pénzek felhasználásáról, de sajnos más köztestületek korábbi tevékenységével kapcsolatban is hasonló munkára lesz szükség” – közölte a Parlamentben újságírók kérdéseire válaszolva Tarr Zoltán, a Tisza-kormány leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere a Partizán élő adásában a 24.hu összefoglalója szerint.

Elmondása szerint nem külső nyomásra cserélt az utolsó pillanatban Magyar Péter igazságügyminiszter-jelöltet, a Tisza Párton belül meg tudták beszélni a Melléthei-Barna Márton, Görög Márta cserét, ez Tarr Zoltán szerint a leendő kormány önkorrekciós képességét is mutatja.

Az oktatási miniszter jelölését érintő korábbi ügyről is beszélt: valóban Rubovszky Ritát jelölték volna, de erről a párt soha nem kommunikált hivatalos formában, csak sajtókiszivárogtatás útján lehetett tudni a névről. A miniszter végül egy másik szakember, Lannert Judit lett azok után, hogy egy 17 gimnáziumi vezetőből álló csoport beleszólást kért a folyamatokba.