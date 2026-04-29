2026. április 29. szerda Péter
Nyitókép: Pixabay

Figyelmeztet az MNB: korábbi átverések áldozataira utaznak kibercsalók

Infostart

Hamis befektetések korábbi károsultjait fosztanák ki ismét kibercsalók: a korábban megszerzett pénzek hatósági visszafizetését ígérik, ha az áldozatok előzetesen adót fizetnek „az összeg visszautalásáért”.

A Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Magyar Nemzeti Bankon (MNB) belül működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) vagy valamelyik európai uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében – írja közleményében az MNB.

A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, sőt azt is, hogy a kárpótlási folyamat már el is indult, annak teljesítését már a „szabályozói és adóhatóság vizsgálja”. Jelzésük szerint ugyanakkor az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk.

Az újbóli befizetés után aztán ismételten eltűnnek a megszerzett összeggel.

Az MNB-hez érkezett jelzések szerint több ügyfél nem dőlt be a hamis telefonos hatósági hívásoknak, ám akadt olyan megtévesztett fogyasztó, aki jelentős összeget utalt át. Utóbbi megtévesztését segíthette, hogy a telefonbeszélgetés során hivatalosnak tűnő irodai háttérzaj hallatszott, illetve több telefonszámon több kapcsolattartó is jelentkezett nála.

Az európai pénzügyi felügyeleti hatóságoknak, az MNB-nek vagy az adóhatóságnak nincs jogköre kibercsalások áldozatai számára a bűncselekmények felderítésére és az elvett pénzek visszaszerzésére. Javasolt ezért, hogy a felhívott ügyfelek utasítsák el a megkeresést, illetve haladéktalanul tegyenek feljelentést a lakóhelyükön található rendőrkapitányságon. Az MNB a számára rendelkezésre álló információkkal segíti a nyomozó hatóságok munkáját, illetve maga is minden alkalommal feljelentést tesz, ha a nevével visszaélve károsítanak meg fogyasztókat.

Az MNB ügyfélszolgálata, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről – hívja fel rá a figyelmet a jegybank.

kibertámadás

áldozatok

adófizetés

átverés

magyar nemzeti bank

csalók

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
