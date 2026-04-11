Hajmeresztő szerelvényt fogtak az M1-esen

Nagyon súlyos szabályszegés történt az M1-es autópályán, az érintett egy bolgár járműszerelvény volt. A rendőrség beszámolója szerint április 2-án este fél 8 körül az autópálya 158-as kilométerszelvényében ellenőrizték a rendőrök a bolgár hatósági jelzésű járműszerelvényt.

Az intézkedés során megállapították, hogy a gépjármű össztömege 3020 kilogrammal meghaladta a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket. A rendőrök a Lajta pihenőben vonták ki a forgalomból a Budapest felé haladó szabályszegőt.

Forrás: police.hu

A rendőrök a bolgár járművezetőt a túlsúly megszüntetésére kötelezték, de nem úszta meg ennyivel, ugyanis a szabályszegés miatt 780 ezer forintos közigazgatási pénzbírságot is kapott.