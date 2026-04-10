2026. április 10. péntek Zsolt
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális bevándorlásról a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében tartott sajtótájékoztatón 2024. március 20-án. Kiemelt feladatként kezeli majd az illegális migráció elleni küzdelmet az év második fél évben esedékes uniós magyar elnökség.
Bakondi György: már csaknem ezer embert fogtak el a hatóságok idén a magyar–szerb határon

A növekvő szám arra figyelmeztet, hogy nem szabad változtatni a Magyarország belső biztonságát szolgáló, jól bevált rendszeren – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György a TV2 Mokka című műsorában azt mondta, a jelenlegi rendszer az ország biztonsága mellett a magyar emberek mindennapjainak békességét, békéjét is szolgálja. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nem lenne jó a magyaroknak, ha „egy brüsszeli adminisztrációs központból” mondanák meg, hogy kikkel kell együtt élniük vagy kiket kell eltartaniuk.

Ismertetése szerint Magyarországnak egy 30 ezer személy befogadására alkalmas menekülttábort kellett volna már létrehoznia, ahol a magyar hatóságoknak kellene elbírálniuk az oda telepített emberek menekültkérelmét. „Ha valami miatt nem adnák meg a kért menekültstátuszt, akkor az országnak kellene gondoskodnia a menekültek visszaszállításáról, azonban az esetek túlnyomó többségében nem lehet tudni honnan jöttek” – fogalmazott Bakondi György.

A főtanácsadó szerint ez egy bonyolult helyzet és emiatt a következő kormányzati ciklusban a belső biztonság kiemelt kérdés lesz, amelynek része a terrorizmus veszélye vagy a Nyugat-Európában tapasztalt illegális migráció okozta negatív következmények elkerülése is. Hangsúlyozta:

a kormány nem szeretné, ha no-go zónák jönnének létre az országban, és azt sem, ha be kellene jelenteni, hogy a nők és a gyerekek sötétedés utána nem mehetnek ki az utcára.

Bakondi György arról is beszélt, lehetséges, hogy a Tisza Párt a politikusainak a nyilatkozatai alapján nem bontaná le a határkerítést, csakhogy az „egy szükséges, de nem elégséges eszköz”. Azt gondolja, ha Magyarország eleget tenne a nyomásnak, és beengedné a bevándorlókat, hogy azok beadhassák menekültkérelmüket, akkor értelmét veszítené a kerítés és ugyanaz a helyzet állna elő, mint 2015-ben a Keleti pályaudvaron, Debrecenben vagy Bicskén.

A főtanácsadó szerint „a józanul gondolkodó magyar emberek nagy számát ez elrettenti, nem akarják ezt”. Hozzátette: amikor a kormány kikérte a magyarok véleményét ebben a témában, a válaszadók 87 százaléka válaszolta azt, hogy meg kell akadályozni ezt az „átözönlést, a magyar szuverenitás semmibe vételét, a belső biztonságunk fenyegetését”.

Bakondi György a világ más, migráció szempontjából kiemelt térségére is kitért. Ismertetése szerint Ukrajnából például csaknem másfél millióan érkeztek Magyarországra a háború kitörése óta és az onnan menekülőket az ország „kellő szeretettel és segítő szándékkal” fogadta.

Szólt arról ios, hogy míg Afrika számos területén a gyors népszaporulat miatt romló lakosságfenntartó képesség okán százezrek indultak útnak a jobb élet reményében, Pakisztán, Afganisztán és Irán térségében a háborúk miatt mozdultak meg néptömegek. Hozzátette:

ha az iráni háború folytatódik vagy eszkalálódik, akkor az országon belül vidékre migrált tömeg elindulhat Törökország felé, majd a balkáni migrációs útvonalon is megjelenhet százezres, akár milliós nagyságrendben.

A főtanácsadó közlése szerint a nemzetállamok készülnek arra, hogy távol tartsanak egy ilyen migrációs hullámot, az Európai Unió azonban a júniusban hatályba lépő „migrációs paktumot erőlteti minden áron és minden módon”.

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Orbán Viktor Debrecenben: mindenki hozzon el mindenkit!

Már a szombati kampányzárókra is élesítették a rendőrséget, a mentősök is felkészültek a szavazás napjára

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

VIDEÓ
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Brutális hiány a magyar költségvetésben!

Az idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról

Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.

Trump says Iran's handling of Hormuz strait is 'not the agreement we have'

The US president accuses Iran of "doing a very poor job" with the oil shipping channel and warns against "charging fees to tankers" passing through.

