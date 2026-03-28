Szombat reggelre sem kizárt a havazás és viharos szél, de akár még zivatar is előfordulhat

Pétek estéről szombat reggelre az északi, északkeleti vidékeken helyenként hosszabb időre elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, másutt jobbára erősen felhős vagy borult marad az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Az ország délnyugati, déli felén többfelé várható időszakos eső, zápor, ám a nyugati határvidék magasabb részein havas eső, hóesés sem kizárt, északabbra viszont kisebb a csapadék valószínűsége.

Az északi, északkeleti szél hajnalra kissé veszít erejéből, de a Dunántúlon és kezdetben északkeleten nagy területen kísérik viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 Celsius-fok között valószínű, délkeleten, keleten várhatóak a magasabb értékek.

Szombat délelőttre alapvetően felhős idő várható, de már nagyobb területen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Átmeneti szünet után kelet felől ismét növekszik az időszakos eső, zápor valószínűsége – az északkeleti határ közelében egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

A szél továbbra is többfelé erős lesz, ami a Nyugat-Dunántúlon viharossá erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati, délnyugati harmadban 8 és 13, míg keletebbre, északkeletebbre 14 és 21 Celsius-fok között várható – az északkeleti határ közelében valószínűek a legmagasabb értékek.