Decembertől jelentősen bővülhet a háziorvosok, gyógyszerészek és bizonyos szakdolgozók hatásköre

Jelentősen bővülhet a háziorvosok hatásköre Magyarországon. A kormány célja, hogy javuljon a betegek ellátáshoz való hozzáférése, valamint hogy csökkenjen az ellátás kórházközpontúsága. A háziorvosi szakma presztízsét is növelni szeretnék a kompetenciabővítéssel, mert az alapellátók értékes tudással és holisztikus szemlélettel rendelkeznek – mondta Takács Péter egészségügyi államtitkár.

„Gyakorlatilag egy fejjel lefelé álló piramis most az egészségügyi rendszer, a célunk pedig, hogy átalakuljon a talapzatán álló ellátórendszerré, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, gyógyszerészi szakma presztízsét pedig megemeljük, sokkal jobban támaszkodjunk az alapellátás szereplőire, mint eddig” – jelentette ki.

Az államtitkár elmondta, a most tervezett háziorvosi többletkompetenciák közé tartozik a receptfelírások kibővítése, különösen a diabétesz kezelésében.

A háziorvosok a jövőben bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek, mint például a prosztata specifikus antigén-szintjének mérését.

Meghosszabbíthatják a szakorvosi javaslatok érvényességét terápiaváltásig és szakorvosi javaslat nélkül is felírhatnak bizonyos gyógyszereket. A prosztataszűrést 45 éves kortól rendelhetik el, 75 éves kortól viszont ehhez már szakorvos szükséges.

Takács Péter szerint hasonló fejlesztést végeznek a gyógyszerészek esetén is, ennek a szakmai irányelvei már elkészültek. Olyan kompetenciákat kapnak mind a gyógyszerészek, mind a szakdolgozók, amiket korábban csak orvos végezhetett, például egy beteg által krónikus panaszaira rendszeresen szedett gyógyszer felírását saját jogon ők is meghosszabbíthatják egyszer, ha a háziorvos vagy szakorvos nem elérhető – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy utána persze szükséges lesz egy orvosi kontroll, és az azt követő felírást már csak orvos végezheti, egyfajta fékként a rendszerben.

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos fontos változásnak tartja, hogy a 2-es típusú diabétesz teljes gondozási spektruma háziorvosi hatáskörbe kerül. Arról is beszélt, hogy látszólag a többletfeladatok többletterhekkel járnak. Mint mondta,

„el kellene jutni oda, hogy egy háziorvosi praxisban a magasabban képzett szakdolgozók, kiterjesztett hatáskörű ápolók is tudják segíteni az orvos munkáját, ezt a finanszírozási rendszeren keresztül lehetséges támogatni”.

Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője, az Egészségügyi Szakmai Kollégium háziorvostan tagozatának titkára a háttérbeszélgetésen fontos lépésnek nevezte, hogy megjelenik a kompetencia lista, és fontosnak nevezte a betegút menedzsmentet is.

„Úgy épül fel a lista, hogy benne van a sürgősségi ellátás, a családorvos diagnosztikus tevékenységei, ezen belül is az alaptevékenységek, valamint a más elvégezhető tevékenységek” – mondta a tanszékvezető. Hozzátette, ez attól függ, hogy a praxisnak milyen a felszereltsége. Leszögezte,

szeretnék elérni, hogy az elvégezhető tevékenységek egyre inkább alaptevékenységgé váljanak, vagyis minden családorvosi praxisban elérhetők legyenek.

A kompetencialista nyitott és félévente felülvizsgálható, vagyis bővülhetnek a háziorvosok feladatkörei. A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy az elképzelések között szerepel, hogy az alapellátó orvos is végezhessen ultrahang vizsgálatot. A tervek szerint erre külön képezni fogják a háziorvosokat. A vizsgálat alkalmazása az akut tünetek megítélésében segítheti az orvosok döntését.