An impactful close-up of a dogâs snarling mouth, emphasizing its sharp, menacing teeth.
Nyitókép: Krit of Studio OMG/Getty Images

Súlyos kutyatámadásról posztolt egy anyuka

Infostart

Kutyatámadás ért egy kisgyermekes édesanyát Gencsapátiban, saját otthona előtt. A nő a közösségi médiában hívta fel a figyelmet a felelőtlen állattartásra.

A helyi nő a hét közepén számolt be arról, hogy a Deák Ferenc utcában, sétából hazaérve, babakocsival és a saját kutyájával sétálva egy gazdátlanul kóborló pitbull támadt rájuk. A beszámoló szerint az eb "gondolkodás nélkül" támadott, de az anya megvédte a saját kutyáját - írja a vaol.hu.

A támadás következtében a fiatal nőnek kisebb zúzódásai keletkeztek, de sem neki, sem a gyermeknek nem esett komolyabb baja. Az anyuka kiemelte, hogy nem ez az első eset Gencsapátiban, hogy kóbor kutyákat lát az utcán.

Hozzátette, a posztot figyelemfelhívásnak szánja, és a további hasonló eseteknél megteszi a szükséges intézkedéseket.

