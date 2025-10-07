ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Magyar Társadalomkutató,

Felmérés: mára vannak csalódott tiszások is, megvan, hova vándorolnak

Infostart

Egy most vasárnapi választás eredményeképp négypárti lehetne a parlament - vagy öt.

A Magyar Társadalomkutató Híradó.hu-n is megjelent friss felmérése szerint a Fidesz–KDNP továbbra is a legnépszerűbb politikai erő, a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, szemben a Tisza Párt 39 százalékával.

A kutató szerint a Tisza Párt korábbi lendülete megtorpant, kárára kisebb pártok tudtak erősödni: a kiábrándult tiszások egy része

  • a Kutyapárthoz ment (4 százalék) vagy
  • a Mi Hazánknál landolt (6 százalék).

A Demokratikus Koalíció viszont tovább gyengült, már csak 2 százalékon áll Dobrev Klára formációja, hiába emelte pajzsra a Szőlő utcai botrányt.

Parlamenti jelenlétre jelenleg a Fidesz, a KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk számíthat most, igaz, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is közelíti a bejutási küszöböt.

A felmérés aláhúzta, hogy a kormánypártok szavazóbázisa stabilizálódott, ami összefügghet a kormány "jóléti intézkedéseivel" (Otthon Start, családi adókedvezmények, anyák szja-mentessége), a Tisza Párt eközben Tarr Zoltán "adóbotrányát" és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyét tudta felmutatni. A Mi Hazánk Mozgalom stabilizálni látszik magát.

Egyre több magyarnak csak álom a tisztes nyugdíj: így még elkerülheted a totális katasztrófát

Egyre több magyarnak csak álom a tisztes nyugdíj: így még elkerülheted a totális katasztrófát

A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme.

