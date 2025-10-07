ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd Amália
Combino villamos a 4-es és a 6-os villamos vonalán a Ferenc körút és az Üllői út kereszteződésénél 2020. június 11-én. A nyáron a Petőfi híd budai hídfője és a Karinthy Frigyes út között újítják fel a 4-es és a 6-os villamos pályáját, a felújítási munkálatok június 11-től augusztus 5-ig tartanak.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A 6-os villamos helyett pótlóbuszok fognak járni karbantartás miatt

Infostart / MTI

A 6-os villamos októberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Csütörtökön és pénteken 0 és 4 óra között, valamint ezekben az órákban október 12-étől 16-áig, 19-étől 21-éig és 26-ától 30-áig a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett az út mellett kijelölt megállóhelyeken állnak meg. A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél.

Hozzátették: a 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd budai hídfőjénél a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

Belföld    A 6-os villamos helyett pótlóbuszok fognak járni karbantartás miatt

budapest

karbantartás

pótlóbusz

6-os villamos

