A 6-os villamos helyett pótlóbuszok fognak járni karbantartás miatt

Csütörtökön és pénteken 0 és 4 óra között, valamint ezekben az órákban október 12-étől 16-áig, 19-étől 21-éig és 26-ától 30-áig a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett az út mellett kijelölt megállóhelyeken állnak meg. A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél.

Hozzátették: a 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd budai hídfőjénél a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.