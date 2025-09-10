Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, a kötcsei találkozón elindította az őszi politikai szezont: bejelentette, hogy várhatóan több Békemenet is lesz, és azt is közölte, hogy nemzeti konzutációt indítanak „a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési elképzeléseiről”. Magyar Péter már többször is cáfolta, hogy adóemelésre készülnének, de a Fidesz vezetői szerint csak színjátékot játszanak és megtévesztik a választókat.

A Republikon Intézet elemzője, Schlanger Márton az InfoRádióban így fogalmazott erről: „kicsit meglepett, hogy a Fidesz ehhez a témához nyúlt. Három vagy négy nappal azelőtt, hogy Orbán Viktor belengette a Facebookján a Tisza-adót, pont a Republikon készített egy felmérést arról, hogy mit gondolnak az emberek a többkulcsos adóról, illetve az óriás vagyonok megadóztatásról, és a magyarok bő kétharmada egyetértene ezzel. Egy kicsit még sajnáltam is, hogy ilyen unalmas témában kutattunk, aztán kiderült, hogy ez egy nagyon is érdekes és aktuális téma lesz. Ezért vagyok értetlen, hogy Orbán Viktorék miért egy olyan témával rukkoltak elő, ami más megfogalmazásban széles körű támogatottságot élvez” – fogalmazott az elemző, hozzátéve:

„Ez kicsit a Kollár Kinga-ügyhöz hasonló valami. Van egy tiszás politikus, van egy mondata, amit félre lehet értelmezni, és azt felhasználják, és országos kampányt csinálnak belőle. Úgy érzem,

itt egy kicsit kellemetlen a helyzet, mert egy névtelen cikk alapján indít a Fidesz egy nemzeti konzultációt, adóforintokból is, nyilván jó sokból.

Egy állam konzultációjának, legyen az nemzeti konzultáció, népszavazás vagy más, az lenne a célja, hogy az állam megkérdezze a kormány szakpolitikájáról a választókat, hogy egyetértenek-e vele. Vagy egy bizonyos fontos kérdésben, legyen az a migráció vagy más – azért a Soros-tervet nem sorolnám ide – kikéri a választók véleményét. De itt nem a saját szakpolitikájukról, hanem az ellenzéki kihívó vélt szakpolitikájáról kérdeznek, ami csak akkor valósulhatna meg, ha egyfelől a Tisza Párt nyerne, másfelől igaz lenne az alapállítás, hogy a Tisza tényleg adóemelésre készül. Ez újdonság még a nemzeti konzultációk szempontjából is” – fogalmazott az elemző.

Hozzátette: arra viszont alkalmas lehet a konzultáció, hogy kicsit lelkesítse, aktivizálja a kormányzati szavazókat. Nem Orbán Viktor és nem a Tisza-adó az első eset arra, hogy adóval fenyegessen valaki politikai kampányban – mondta.

„Számos példa van rá, nekem most ifjabb Bush és Dick Chaney ideje alatt Amerikában a haláladó jut eszembe, ami valójában az öröklési adó volt. Ők azzal kampányoltak, hogy ha nyernek a demokraták, akkor megadóztatják a halálunkat. Valami ilyesmit bírok elképzelni nálunk is, egy fontos különbséggel: az örökösödési adó Amerikában valóban terítéken volt, nálunk pedig most egy vélt vagy képzelt adóemelésről van szó. A Tisza Párt ezzel védekezésre kényszerül, nem véletlenül Magyar Péter kötcsei beszédén az adócsökkenés felirat szerepelt a molinójukon” – mondta az elemző, aki sajnálatos helyzetnek érzi, ami kialakult. Mint fogalmazott, ez természetesen mobilizálhatja a Fidesz szavazókat, bár, mint mondja,

„Úgy érzem, az alapállítás nem elég megalapozott, és azonnali cáfolat érkezett rá. Nem tudom, meddig fogja tudni ezt elvinni a Fidesz. Persze lehet rá sokat költeni, de én ezt nem értem”

– mondta, hozzátéve: szakpolitikailag lehetne vita tárgya, hogy kéne-e valamit kezdeni az adórendszerrel. Mint fogalmazott: „most nem kell azt mondania a Tiszának, hogy adót emel, mert mégiscsak politikusok, és ez szinte politikai öngyilkosság, meg szerintem nem is ez a tervük, hiszen már 9 százalékra csökkentett szja-ról beszéltek már a Nemzet hangja szavazásukon is. De ettől függetlenül érdemes lenne egy diskurzusra, hogy rendben van-e az egykulcsos adórendszer, amit gyakorlatilag már csak olyan európai államokban alkalmaznak, amelyek enyhén szólva le vannak maradva” – vélekedik Schlanger Márton, aki szerint lehet, hogy érdemes lenne átstrukturálni, vagy egy kis különbséget tenni az egyes munkavállalók között.

„Szerintem érdemes lenne vitázni az egykulcsos adórendszerről. Örülnék, még ha ilyen bugyuta körítésben, politikai indíttatással is, de az egész azt eredményezné, hogy diskurzus legyen erről az egyébként fontos kérdésről” – mondta. Az elemző nem érzi óriási hibának Tarr Zoltán Tisza-alelnök kijelentéseit, azt mondta, hogy vannak témák, amiről most nem szabad beszélni, mert meg kell nyerni a választást és utána mindent lehet. Schlanger Márton szerint „ha valaki olyat mond, amire az ellenfél rá tud ugrani, akkor számítson arra, hogy rá is fog.

Nagyon jó példa, amikor Lázár János azt mondta, hogy jobban hazudnak, mint a Tisza. Minden attól függ, hogy az adott mondatot mennyire jól keretezi az ellenfél.

A Fidesz ebben professzionális, és meg is vannak rá az erőforrásai, lásd Kollár Kinga-ügy, hogy egy enyhébb elszólást is fölfújjon, csak ez nem lesz egy központi témája a kampányhajrának, mert ahhoz nem elég erős” – mondta, hozzátéve: „a politika szabályai szerint szabályosnak számít meggyanúsítani valamivel az ellenfelet, amit mi építettünk fel róla. Politikailag pedig megállja a helyét az állítás, amit Tarr Zoltán tenni vélt, hogy merőben eltérő lehet a választás előtt és választás utáni politikai kommunikáció. Ezt a kormánypártok tudják a legjobban 16 év kormányzás után. Ha nem is fair play, de benne volt a pakliban, ami következett. Tarr Zoltán hibát vétett, de nem olyan súlyosat, és bár most sokat beszélünk erről, de kétlem, hogy márciusban, amikor megnézzük, miről szól a kampány, az lesz majd a Fidesz zászlajára tűzve, hogy Tisza-adó.”

Az elemző szerint arra jó ez a történet, hogy a Fidesz visszavette az irányítást. Hónapok óta először, a nyár második fele óta a Fidesz tematizál és a Tisza reagál.

„A támogatottságukban még nem lehet mély következtetésekre jutni, mert csak egy hónaposak a mérések, de a Fideszt sújtó lefelé ívelő trend egy kicsit megállni látszott. Meglátjuk, hogy a következő hónapban folytatódik-e. De tény, hogy meg tudta ragadni a kezdeményezést a kormánypárt, és Magyar Péter reakcióra kényszerül” – mondta.

Ha összehasonlítjuk a kötcsei beszédeket, Schlanger Márton így fogalmazott:

„Orbán Viktor meredekebb, és a sajtó számára talán érdekesebb állításokat tett, mint Magyar Péter.”

A kezdeményezés abszolút a kormányoldalon van, hiszen a Tiszának most villantania kell valamit, de a Tisza Párt már nagyon sok ideje topon volt kommunikációban – vélekedett, hozzátéve: „sokat beszéltünk róla, nagyon erős mobilizáló ereje volt, és lassan el kell gondolkodniuk azon, hogy még van 8 hónap a választásig, és az erejüket be kell osztani.”

Az elemző szerint attól még, hogy most a Fidesz kezdeményez, ha a Tiszának van még egy nagy dobása, azt nem valószínű, hogy erre reakcióul el kellene durrantania.

„Már nagyon értékes tud lenni egy-egy nagy mondás, egy nagy programelem vagy intézkedési terv. Attól, hogy ez a Tisza-adó téma most beindult, bár védekezésre kényszeríti a Tisza Pártot, de talán kell megváltoztatniuk a vélhetően felépített kommunikációs tervüket a választásokra” – mondta.

Az elemző egyetért azzal, hogy már most olyan a tempó mindkét oldalon, mintha 2026 februárja, márciusa lenne.

„Közhely nélkül is elmondható, hogy nagyon durva kampányra készülünk. Egyesek 2002-t szokták emlegetni, de ez a maga nemében még durvább lesz” – fogalmazott.

„Az egyik oldalon felépült egy orbáni világ, és a másik oldalon felépült egy egypárti alternatíva, ami valós fenyegetést jelent a Fidesz számára.

Orbán Viktor kötcsei beszédének utolsó szavai, mondatai lényegében fenyegetést jelentenek. Nem elsősorban a Tisza Párt és az ő követőik felé, hanem a saját elitje felé,

aminek lényegében az volt az üzenete, hogy ha elárulsz minket, akkor véged. Azt gondolom, hogy ez a fajta durvaság nagyon is jelen lesz a kampányban” – vélekedett az elemző. Hozzátette:

„Magyar Pétert folyamatosan ellátják belsős információkkal a Fideszből, szakemberek és információk is szivárognak felé, ezért is nagyon fontos a kormánypártok számára, hogy fenntartsák az erőskezű, központosított irányítást Orbán Viktor személye és az ő szűk stábja részéről. Mivel ez egy nagyon durva kampány lesz, ezért pont azok, akik részt vesznek ebben a kormányoldalon, félhetnek, hogy megcsinálják a valaha volt legdurvább kampányt, aztán pedig elveszítik a választást. Ezért nagyon-nagyon meg kell erősíteni azt a gondolatot a kormányoldalon, hogy itt nem lesz vereség, mindent kézben tartunk. A Tisza oldalán pedig azt kell megerősíteni, hogy továbbra is vezetünk, továbbra is kormányváltó erők vagyunk, és nincs szükségünk ellenzéki szövetségesre” – fogalmazott az elemző, hozzátéve: mindenképpen durva kampányra számíthatunk.

Úgy véli: nem igaz, hogy sosem volt még nagyobb a tét, de mindenképpen kiemelkedő, és ahogyan 2022-ben az előválasztással is kipróbáltunk valami újat, most is megnézzük, hogy mi lesz ebből: egy nagy, erős párt, szövetséges nélkül száll szembe egy másikkal, ami elvileg pártszövetség, gyakorlatilag a Fidesz és a csápja. Tehát ez nagyon-nagyon izgalmas választásnak ígérkezik – mondta Schlanger Márton, a Republikon Intézet elemzője az InfoRádióban a 2026-os választási kampányról.