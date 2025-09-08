Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Változás történt a Fidesz kommunikációjában a kötcsi pikniket illetően: Orbán Viktor miniszterelnök korábban mindig zárt körben beszélt. Mint azt maga Orbán Viktor is mondta beszéde elején: az ellenfél miatt lett nyilvános az esemény.

– Hogy nyilvánossá tették a kötcsei programot, mindenképp annak tudható be, hogy egyrészt új helyzet van a politikában, megváltozott mindaz, ami az elmúlt másfél évtizedben meghatározta a kötcsei programot, de nyilvánvalóan a választásokra való felkészülésről is szó volt a beszédben – mondta Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban. Hozzátette: „a miniszterelnök el is mondta az elején, hogy a szokásos személyeskedő csipkelődések és kiszólások most elmaradnak, és egy kizárólag a politikára fókuszáló beszédet hallottunk.

Talán a geopolitikán túl

az volt a beszéd legfontosabb része, hogy felvázolta a választás tétjét.

Mindez nyilván összefügghetett azzal, hogy az ellenzék meghatározó politikusa, Magyar Péter is ott volt a településen és ott mondott beszédet. Az ő részéről ez egy szimbolikus helyszín, hiszen volt időszak, amikor ő még meghívott vendégként vett részt a kötcsei pikniken.”

A miniszterelnök Békemenetet, sőt több Békemenetet hirdetett, egyre erősebb jelenlétet a digitális világban, és bejelentett egy újabb nemzeti konzultációt „a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről”.

– Az adókérdések köré összpontosult a beszéd azon része, ami a nemzeti konzultációval is foglalkozott. Az adókérdéseket, ahogy általában a gazdasági kérdéseket az emberek sokkal közvetlenebbül érzik, eltérően az elvont ideológiai kérdésektől, mint például a melegházasság – hangsúlyozta Erdélyi Rezső Krisztián, hozzátéve: ez egy olyan mozgósító erő lehet, ami segíthet a kormánypártoknak egyben tartani a saját szavazótáborukat.

Segíthet a kormányoldalnak a mozgósításban, hogy adóügyekről és gazdasági ügyekről lesz nemzeti konzultáció.

„A Békemenet a Fidesz–KDNP bevált receptje, semmi meglepőt nem látok abban, hogy az eddigieknél élesebb választási helyzetben a kormányoldal újra ehhez az eszközhöz nyúl. Azt is látni kell, hogy most eltérő a helyzet az eddigi választási kampányoktól, most nem sok-sok ellenzéki párt vagy pártocska áll szemben a Fidesszel, hanem egyetlen nagy párt. Nyilván vannak kisebb pártok is a Mi Hazánktól a Demokratikus Koalíción át a Kétfarkú Kutya Pártig, de nem ők az ellenfelek, a valódi ellenfél a Fidesz-KDNP számára a Magyar Péter vezette Tisza Párt” – fogalmazott az elemző.

Magyar Péter speciális helyzetben van, és ez jól látszott a beszédéből is. Már Orbán Viktor megszólalását megelőzően, majd az arra adott reakciójában is egyértelműen látszott, hogy nála a miniszterelnök elleni fellépésről, a miniszterelnök és a kormány politikájának kritizálásáról van szó. Ez a saját politikai szempontjából logikus és érthető, hiszen

Magyar Péternek egy nagyon széles tábort kell összetartania, és ezt a tábort legfőképpen a miniszterelnök személyével és a kormány politikájával való elégedetlenség tartja egyben.

– mondta Erdélyi Rezső Krisztián. Hozzátette: „vártuk, hogy új embereket, új arcokat mutasson be. Végül két embert mutatott be, akik nem is teljesen újak, hiszen az egyikőjük például, egy volt államtitkár már eddig is a párt körében mozgott. Valójában sok újdonság nem hangzott el Magyar Péter beszédében, de ez nem is feltétlenül baj az ő szempontjából, hiszen ha újdonságokat mondana, szakpolitikai kérdésekről beszélne, akkor szükségszerűen megbontatná a mögötte álló politikai tábort, amelynek a legfőbb összetartó ereje az Orbán Viktor-ellenesség, illetve a kormányellenesség” – fogalmazott a Nézőpont Intézet elemzője.

A Fidesz jó ideje azt sulykolja, hogy a Tisza adóemelést akar. A kérdésre, hogy ráéghet-e ez a Tisza Pártra, Erdélyi Rezső Krisztián így fogalmazott: „részben igen. Pont azért, mert közvetlenül érezhető gazdasági kérdésről van szó. Volt már erre példa Magyarországon, ha a 2006-os választási kampányra visszaemlékszünk.

2006-ban is arról volt szó, hogy az akkor éppen kormányon lévő politikai erő, az MSZP–SZDSZ, de főleg az MSZP, rengeteg gazdasági könnyítést, adócsökkentést ígért az embereknek, aztán a homlokegyenest ellenkezőjét tette, amikor megint kormányra került, mert újraválasztották 2006-ban.

Logikus stratégia a Fidesz részéről, hogy ezt most felhozza” – mondta Nézőpont Intézet elemzője, hozzátéve: „ami Magyar Pétert illeti, ha vannak adóemelési elképzelései, akkor is nyilvánvalóan az ellenkezőjét fogja mondani, hiszen ő is tisztában van azzal, hogy nem lehet adóemeléssel választást nyerni, tehát nem fogja nyíltan bevallani. De azt is látni kell, hogy ha például áfacsökkentést ígér, márpedig áfacsökkentést ígér, akkor ez többszáz milliárdos kiesés a költségvetésben. Ezt valahonnan be kell hozni. Elmondhatja ő, hogy majd jönnek az európai uniós források, majd ez, majd az, majd amaz, de valójában ezek egyrészt nem költhetőek ugyanarra a célra, mint a közvetlen adóbevételek, másrészt az uniós pénzek megszerzése nem egyik napról a másikra megy. Tehát

nyilvánvaló, hogy ha az egyik oldalon áfacsökkentést ígér, akkor azt a másik oldalon valamilyen adóemelésből, vagy valamilyen egyéb költségvetési bevételemelésből be kell hozni.

Hogy ez ráéghet-e a választásokig, az nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg igen, hiszen zsebre menő kérdésről van szó, és nem egy elvont ideológiai kérdésről. Sok például középosztálybeli választópolgár is mondhatja azt, hogy nekem nem lényeges, hogy van-e Magyarországon melegházasság, vagy hogyan állunk hozzá a migrációhoz, de az adókérdés az nagyon sokaknak a zsebére megy” – mondta Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban.