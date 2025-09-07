ARÉNA
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – élő tudósítás

A kötcsei pikniken beszédet. mond a miniszterelnök. A találkozó eddig zártkörű volt, de a kormányfő bejelentette, hogy az eddigiektől eltérő módon a beszéde idén nyilvános lesz. Kövesse velünk élőben!

A hazai jobboldal 2004 óta már huszonegyedik alkalommal gyűlt össze a kötcsei Dobozy–kúriában. Az éves Polgári Piknik a jobboldali–konzervatív értelmiség és politikusok legfontosabb találkozója, ahol megvitatják az előttük álló feladatokat. Az eddig zárt körű esemény az idén részben nyilvános, így a leginkább várt programpontja, Orbán Viktor beszéde is.

A második magyar űrhajós, Kapu Tibor beszéde után a miniszterelnök lépett a mikrofonhoz, és csak hosszú taps után tudta elkezdeni beszédét. Azzal kezdte, hogy a nyáron összeállított győzelmi tervről számol majd be, de kitért arra is, hogy ezúttal a nyilvánosság miatt más lesz a beszéd, a megszokott kiszólások, trollkodások elmaradnak. Elismerte, hogy az ellenfeleik miatt kellett a nyilvánosság, mert ők bevezették a titkosságot, és akkor a kormányoldalnak nyíltan kell játszania. „Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is” – mondta a miniszterelnök, és sorolta a beváltott választásin ígéretek sorát. Szerinte erre épül a bizalom, amely miatt sorra nyerték a választásokat, és úgy véli, a következő választának is ez lesz a kulcsa: kiben lehet bízni?

„A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – jelentette ki arra utalva, hogy az ellenzéki ellenfél elismerte, hogy ha választást nyer, akkor egészen más fog csinálni, mint amit most ígér. Úgy látja, a Tisza Párt elhozta a balhépolitikát, ezt jelzi az is, hogy épp Kötcsére kell most jönniük. „Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. A harmadik ismérv pedig, hogy a kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – mondta Orbán Viktor.

Felidézte, hogy a tavalyi elődása arról szólt, hogy a nyugati civilizációt Közép-Európa mentheti meg. A magyaroknak ebben küldetésük van, amit „ismerünk és büszkén vállaljuk is”. Az előadás első felében ezúttal is a nemzetközi kérdésekre tért ki a miniszterelnök.

