ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.87
usd:
331.56
bux:
100392.35
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Ki emel adót? A Tisza és a Fidesz is szórólapozik

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A Tisza Párt és a Fidesz is szórólapokkal teríti be az országot. Mindkét politikai erő a másikról állítja azt, hogy adót emelne.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Veszprémben jelentette be, hogy szórólapokon mutatják be az adócsökkentési terveiket és azt, hogy a Fidesz-kormány alatt milyen adóemelések történtek.

„A Tisza-kormány 2 millió 200 ezer embernek csökkenteni fogja a személyi jövedelemadóját, mindenkinek, akinek 625 ezer forint alatt van a fizetése. Aki minimálbért keres, az a Tisza-kormány alatt 20 ezer forinttal fog többet hazavinni havonta”

– mondta a politikus.

A Fidesz is kampányol. A kormánypárt egy hét alatt 10 ezer önkéntessel 4 millió szórólapot küld szét országszerte – jelentette be a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté azt írta a Facebook-oldalán, hogy az úgynevezett „Tisza-adóról” tájékoztatják a lakosságot. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán lebuktatta az ellenzéki párt adóemelési terveit.

„Azért akarja a Tisza megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat meg a cégeket is, mert majd el akarja engedni a multik adóját, mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem el” – fogalmazott Orbán Viktor, aki hozzátette: „összefüggnek a dolgok, és a végén minden ügy valahogy oda csorog le, amit úgy hívunk, hogy nemzeti függetlenség és szuverenitás.

Az egyik párt világosan megmondta, sőt pacekba belevágta a magyarok képébe, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk, mert ha elmondanánk, mire készülünk, akkor elveszítenénk a választásokat.

Most úgy csinálunk, mintha nem akarnánk semmit, de majd a választások után mindent lehet. Ezt elmondták. Belemondták a képünkbe” – mondta a miniszterelnök.

Mint ismeretes, Tarr Zoltán egy rendezvényen úgy fogalmazott, hogy nem mondhat el mindent, mert akkor megbuknak, illetve először választást kell nyerni, és utána mindent lehet. A Tisza alelnöke később elismerte, hogy hibázott és politikai értelemben nem volt szerencsés, amit mondott.

Mindez oda vezetett, hogy a két szembenálló párt több mint fél évvel a választás előtt eddig csak kampányfinisekben megszokott módon szórólapok tízezrein bizonygatja, hogy a másik akar adót emelni, nem ők.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ki emel adót? A Tisza és a Fidesz is szórólapozik

adócsökkentés

fidesz-kdnp

adóemelés

adózás

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot

Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot

Nem sikerült megfelelően felvértezni az M10 Booker könnyűtankot ahhoz, hogy a modern harctéri fenyegetésekkel szemben is túléljen, ez volt az egyik fő oka annak, hogy a harckocsi-fejlesztési programot elkaszálta a védelmi minisztérium – írta meg elemzésében a National Security Journal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Begurultak a svájciak Trump vámjai miatt: ők is árat emelnek, ez fájni fog

Begurultak a svájciak Trump vámjai miatt: ők is árat emelnek, ez fájni fog

Az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio meets Netanyahu to discuss fallout from Israel's Qatar strike

Rubio meets Netanyahu to discuss fallout from Israel's Qatar strike

Israel's strike targeting Hamas leaders in Doha last week drew international outrage and was publicly criticised by the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 12:16
Órákra leálltak a vonatok az egyik vonalon, lassan áll helyre a közlekedés
2025. szeptember 15. 11:37
Súlyos balesetekkel indult ez a hét
×
×
×
×