Ki emel adót? A Tisza és a Fidesz is szórólapozik

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Veszprémben jelentette be, hogy szórólapokon mutatják be az adócsökkentési terveiket és azt, hogy a Fidesz-kormány alatt milyen adóemelések történtek.

„A Tisza-kormány 2 millió 200 ezer embernek csökkenteni fogja a személyi jövedelemadóját, mindenkinek, akinek 625 ezer forint alatt van a fizetése. Aki minimálbért keres, az a Tisza-kormány alatt 20 ezer forinttal fog többet hazavinni havonta”

– mondta a politikus.

A Fidesz is kampányol. A kormánypárt egy hét alatt 10 ezer önkéntessel 4 millió szórólapot küld szét országszerte – jelentette be a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté azt írta a Facebook-oldalán, hogy az úgynevezett „Tisza-adóról” tájékoztatják a lakosságot. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán lebuktatta az ellenzéki párt adóemelési terveit.

„Azért akarja a Tisza megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat meg a cégeket is, mert majd el akarja engedni a multik adóját, mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem el” – fogalmazott Orbán Viktor, aki hozzátette: „összefüggnek a dolgok, és a végén minden ügy valahogy oda csorog le, amit úgy hívunk, hogy nemzeti függetlenség és szuverenitás.

Az egyik párt világosan megmondta, sőt pacekba belevágta a magyarok képébe, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk, mert ha elmondanánk, mire készülünk, akkor elveszítenénk a választásokat.

Most úgy csinálunk, mintha nem akarnánk semmit, de majd a választások után mindent lehet. Ezt elmondták. Belemondták a képünkbe” – mondta a miniszterelnök.

Mint ismeretes, Tarr Zoltán egy rendezvényen úgy fogalmazott, hogy nem mondhat el mindent, mert akkor megbuknak, illetve először választást kell nyerni, és utána mindent lehet. A Tisza alelnöke később elismerte, hogy hibázott és politikai értelemben nem volt szerencsés, amit mondott.

Mindez oda vezetett, hogy a két szembenálló párt több mint fél évvel a választás előtt eddig csak kampányfinisekben megszokott módon szórólapok tízezrein bizonygatja, hogy a másik akar adót emelni, nem ők.