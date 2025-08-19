ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Nyitókép: Facebook/H9 Csömöri HÉV

Teljes felújítást terveznek két HÉV-vonalon, a metrót is érinti

Infostart

Vasúti híd ívelne át az Örs vezér tere fölött. Kiírta a minisztérium a H8 (gödöllői) és H9-es(csömöri) HÉV fejlesztését célzó tervpályázatot. Az M2 metró meghosszabbítását és az állomások akadálymentesítését is tervezik.

Az engedélyezési- és a kiviteli tervek elkészítésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium a H8 és H9-es HÉV fejlesztésére vonatkozóan – írta a magyarepitok.hu.

A kiírás az Európai Unió Közbeszerzési Értesítőjében jelent meg, a tervezés a H8 és H9 HÉV vonalak 27 km-es rekonstrukcióját, beleértve a H9 vonal 2 km-es villamosítását érinti. A beszerzés a tervezési feladatokra vonatkozik ami: a tanulmányterv, megvalósíthatósági és környezeti tanulmány felülvizsgálatát, valamint a teljes körű engedélyezési tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítését, továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállítását is tartalmazza.

Meg kell tervezni a metró és HÉV közötti átszállási lehetőségeket. Több külön szintű csomópont kialakítására lesz szükség, köztük egy vasúti hídra, ami az Örs vezér tere felett ível át.

A területen egy 80 méter támaszközű vasúti híd megtervezése szerepel a feladatok között. A projekt része a kapcsolódó létesítmények, közműkiváltások, P+R parkolók és transzformátorállomások tervezés is.
Az M2-es metró és a gödöllői HÉV összekapcsolásának előkészítéséről már 2021-ben döntést hozott a Fővárosi Közgyűlés.

A projekt része az is, hogy előkészítsék az M2-es metróvonal kialakításánál 9 állomás és megállóhely teljes körű átépítését és akadálymentesítésének tervezését. A tervezés része, hogy vizsgálják a Cinkotai járműtelep hasznosíthatóságát, valamint egy esetleges új járműtelep szükségességét.

A tervezés része a H8 (gödöllői) és H9 (csömöri) HÉV-vonalak fizikai összekötése is.

Részletesen értékelik az összekötés műszaki megvalósíthatóságát, forgalomtechnikai lehetőségeit, valamint a járműüzemeltetésre és menetrendi struktúrára gyakorolt hatásait. A tervezőnek szakmailag alátámasztott módon be kell mutatnia az összekötés megvalósítására vonatkozó változatokat, és javaslatot kell tennie az optimális műszaki megoldásra.

Célként jelölték meg a Hungaroring HÉV-megálló kialakítását is.

A tanulmánynak be kell mutatnia a megálló létesítésének lehetőségét, várható kihasználtságát, közlekedési kapcsolatait, valamint az eseményidőszakokra vonatkozó menetrendi és utasáramlási kezelési megoldásokat is.

A munka a megvalósítás előkészítését szolgálja, kizárólag a kivitelezéshez szükséges terveket és vizsgálatokat készíti elő. A tervezési feladat magában foglalja az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést is. Az ajánlattételi határidő szeptember 18.

